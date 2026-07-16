Bogații Rusiei se tem că Putin le-ar putea confisca averile. Țările în care oligarhii își ascund miliardele

Unii dintre cei mai bogați oameni din Rusia, inclusiv unii aliați de încredere ai președintelui Vladimir Putin, au mutat în ultimul an miliarde de dolari peste graniță, pe fondul sporirii îngrijorărilor cu privire la economia țării și deficitul bugetar, transmite Bloomberg, potrivit Agerpres.

Vladimir Putin prezidează o reuniune a Consiliului de Coordonare Delovaya Rossiya și a participanților la cel de-al 20-lea Congres și Forum, la Kremlin. 13 mai 2025 - ProfiMedia

Confiscările de active proeminente au intensificat temerile în rândul membrilor elitei ruse că statul le-ar putea confisca averile sau că şi-ar putea pierde bogăţiile, susţin şase ruşi înstăriţi şi alte persoane familiare cu modul de gândire ale unor miliardari ai ţării.

Câţiva miliardari şi-au mutat recent active din Rusia, pe fondul sporirii îngrijorărilor privind sectorul bancar, potrivit declaraţiilor unor persoane şi documentelor, inclusiv documente corporative şi achiziţii imobiliare analizate de Bloomberg.

Există o mutare a portofoliilor deţinute de unii dintre cei mai bogaţi oameni din Rusia în ultimul an, iar tendinţa s-a accelerat în ultimele luni, către criptomonede, aur, proprietăţi externe şi fonduri private de investiţii, în special în Golf, au declarat oamenii, care au dorit să-şi păstreze anonimatul.

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Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, nu a răspuns solicitărilor de a face comentarii.

Miliardarii ruşi au fost de decenii bine primiţi în Occident, sporindu-şi reputaţia în urma tranzacţiilor de afaceri majore, a achiziţiilor de proprietăţi costisitoare şi a petrecerilor. După ce Putin a ordonat, în februarie 2022, invadarea Ucrainei, deteriorând semnificativ relaţiile cu SUA şi Europa, sancţiunile internaţionale au forţat mulţi oligarhi ruşi să-şi mute activele înapoi în Rusia şi să-şi reînregistreze acolo companiile. Mulţi s-au confruntat cu îngheţarea activelor lor externe.

În ţară, însă, ei se confruntă cu riscuri diferite. Din 2024, autorităţile au intensificat confiscările de active proeminente, vizând câţiva oligarhi, inclusiv unii care au încercat să-şi menţină legăturile cu lumea din afară, chiar şi numai prin dubla cetăţenie, sau care anterior au deţinut poziţii oficiale. Încetinirea economiei ruse începând din 2025 le-a redus şi mai mult profiturile şi le-a limitat oportunităţilor de a-şi păstra şi spori averea în ţară.

Deşi este dificil de calculat nivelul ieşirilor neoficiale de capital, o estimare conservatoare a banilor care ies din Rusia dincolo de cifrele oficiale până acum în acest an indică zeci de miliarde de dolari, o creştere faţă de anul trecut, spun sursele. Temerile legate de confiscări şi turbulenţele economice au determinat majorarea ieşirilor de capital faţă de anul trecut, adaugă ele.

Aproximativ 250 de miliarde de dolari au ieşit din ţară în primul an de război

Pentru a fi siguri, mulţi ruşi bogaţi au continuat să caute oportunităţi de investiţii în afara ţării, în pofida dificultăţilor create de război şi sancţiuni. Şi Banca Centrală a Rusiei a indicat că în primul an de război au ieşit din ţară aproximativ 250 miliarde de dolari.

Putin caută metode de a majora veniturile, pe fondul cheltuielilor masive de război. El vrea să protejeze cheltuielile din domeniul apărării reducându-le pe cele din alte sectoare. În timp ce mare parte din ţară se confruntă cu dificultăţi, miliardarii şi-au majorat averile anul trecut, ceea ce duce la sporirea presiunilor asupra lor pentru a împărţi povara.

Un om de afaceri a admis că îşi mută banii în ţări ca Cipru şi Emiratele Arabe Unite (EAU) pe fondul temerilor privind presiunile statului asupra oligarhilor. Alţi doi spun că investesc în EAU, Turcia sau Arabia Saudită, iar al patrulea susţine că investeşte în Africa.

Cine sunt miliardarii care şi-au pierdut activele în favoarea Kremlinului

Procurorii au reuşit anul trecut să readucă statului active pe care le-au evaluat la peste 4.000 miliarde de ruble (51,5 miliarde de dolari). Printre oligarhii care şi-au pierdut activele în favoarea statului se află Vadim Moshkovich, fondatorul Ros Agro Plc, unul din cele mai mari holdinguri agricole din Rusia, Konstantin Strukov, care controla una din cele mai mari mine de aur, şi Dmitry Kamenshchik, care a pierdut aeroportului Domodedovo, unul dintre cele mai aglomerate din Rusia.

Sursele susţin că printre pieţele imobiliare care au beneficiat de pe urma oligarhilor ruşi se află cele din Dubai, Turcia şi Monaco.

Temerile privind viabilitatea băncilor ruseşti au sporit de vara trecută, oficiali din sectorul bancar exprimându-şi temerile privind nivelul datoriilor din bilanţuri.