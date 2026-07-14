Bulgaria nu va mai face parte din "Coaliția de Voință", grupul de state care susțin Ucraina în războiul declanșat de Rusia, a anunțat premierul Rumen Radev. Acesta a explicat că Sofia nu dorește să participe la o alianță care promovează continuarea ajutorului financiar și militar acordat Kievului.

Bulgaria se retrage din "Coaliția de Voință". Radev respinge continuarea sprijinului militar pentru Ucraina - Hepta

Bulgaria a fost prezentă la reuniunile anterioare ale coaliției, însă nu a trimis niciun reprezentant la întâlnirea desfășurată luni, la Paris. Rumen Radev a precizat că a primit personal o invitație din partea președintelui francez Emmanuel Macron, dar a decis că Bulgaria nu trebuie să participe.

"Eu personal am primit o invitație din partea președintelui Macron de a participa la «Coaliția de Voință», dar consider că locul Bulgariei nu este acolo, deoarece noi nu participăm într-o coaliție care insistă pe continuarea asistenței financiare și militare pentru Ucraina", a declarat Radev.

Premierul bulgar a susținut că o soluție pentru încheierea războiului nu poate fi găsită prin prelungirea confruntării militare, ci prin intensificarea eforturilor diplomatice.

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"Noi nu oferim un astfel de sprijin, deoarece cred că soluția la acest conflict nu constă în prelungirea lui prin mijloace militare, ci într-o misiune diplomatică puternică, care să pună cel mai corect capăt escaladării", a adăugat acesta.

Radev este cunoscut drept un critic al ajutorului militar acordat Ucrainei. El a respins însă în repetate rânduri acuzațiile potrivit cărora ar susține pozițiile Kremlinului, afirmând că Bulgaria trebuie să mențină relații "pragmatice" cu Rusia.