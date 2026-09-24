Şeful UEFA, mesaj clar la adresa boss-ului FIFA: "Fotbalul nu este de vânzare"

Aleksander Ceferin, şeful UEFA, a atacat în termeni duri planul lui Gianni Infantino, boss-ul de la FIFA, de a privatiza Cupa Mondială de fotbal.

Infantino a sugert, încă din urmă cu câteva luni, că ar fi bine ca firma care se ocupă de organizarea Cupei Mondiale de fotbal să fie una pe acţiuni, iar pachete de acţiuni să fie vândute către anumiţi oameni de afaceri.

Pe scurt, planul lui Infantino este a de privatiza, practic, Cupa Mondială de fotbal şi se laudă că, astfel, ar obţine fonduri suplimentare care să fie împărţite către toate federaţiile.

Bănuit că, de fapt, astfel nu vrea decât să-şi asigure noi voturi şi mandate de şef al FIFA, Infantino a fost atacat în termeni duri de numeroşi oameni de şi din fotbal.

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Ultimul intrat pe listă este Aleksander Ceferin, şeful UEFA, care a ţinut să precizeze din start că "fotbalul nu este de vânzare".

De asemenea, Ceferin a mai spus că "încrederea în sportul nostru se bazează pe trei piloni: unitatea, transparenţa şi o guvernanţă care să servească interesul majorităţii, nu al unei minorităţi. În ultima perioadă, toţi cei trei piloni au fost ignoraţi de către cei care juraseră să îi protejeze. Proiectul care a distrus unitatea fotbalului mondial poate fi anulat, dar încrederea pe care a zdruncinat-o nu s-a restabilit, iar refacerea ei este acum sarcina noastră".

Nu în ultimul rând, Ceferin a ţinut să transmită că "fotbalul va rămâne un sport sigur, dacă cei care îl conduc îşi vor aminti pentru cine îl conduc".