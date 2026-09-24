Pe fondul blocajului politic de la București, liderul PSD Sorin Grindeanu spune că partidul este pregătit pentru eventuale alegeri anticipate, deși consideră că România ar trebui să evite acest scenariu din motive economice. Grindeanu îi cere premierului desemnat Siegfried Mureșan să își depună mandatul și anunță că PSD nu va vota guvernul propus de acesta.

Grindeanu: "PSD va fi extrem de pregătit pentru alegerile anticipate". Cât de repede ar putea fi organizate - Profimedia

"Am discutat despre acest lucru în sală împreună cu colegii din PSD. Vom fi pregătiţi. Sigur, cel mai repede se pot organiza, din calculele noastre, alegere anticipate, dacă s-ar da drumul procedurii săptămâna viitoare sau în următoarele două săptămâni, undeva în februarie. Partidul Social Democrat va fi extrem de pregătit pentru alegerile anticipate. Cei care încearcă să ne cânte prohodul sau au încercat să ne sape groapa sunt convins, şi n-am niciun fel de ezitare în a spune, că vor pica ei în ea", a afirmat Grindeanu, după o întâlnire la Craiova cu birourile de conducere ale organizaţiilor judeţene PSD din Oltenia, potrivit Agerpres.

Liderul PSD a spus că, din punct de vedere economic, alegerile anticipate reprezintă însă o variantă care ar trebui evitată şi i-a cerut lui Mureşan să îşi depună mandatul.

"Din punct de vedere economic, nu e o situaţie pe care România şi-ar dori-o. Eu cred că e o situaţie pe care ar trebui să o evităm. Cred că ar trebui după această glumă de nominalizare, Siegfried Vasile Mureşan, să venim cu o soluţie serioasă şi să avem rapid un guvern. Asta este soluţia potrivită pentru România. De aceea am şi făcut apel în urmă şi azi şi ieri. Hai să scurtăm perioada. Să-şi depună mandatul. Pentru că nu-şi doreşte să fie prim-ministru domnul Siegfried Mureşan. Prin tot ceea ce a făcut de joi seara de când a fost nominalizat şi până acum ne-a arătat că nu-şi doreşte voturile Partidului Social Democrat. De joi seara şi până acum a continuat în aceeaşi linie cum ne-a obişnuit peste vară. Şi atunci de ce să prelungim calvarul? Ca să ce? Ca să meargă în Parlament să ce? Partidul Social-Democrat, la cum stau lucrurile azi, nu va vota acest guvern în mod evident. Şi atunci am scurta perioada şi am intra într-un alt scenariu rapid", a mai spus Grindeanu.

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El a criticat şi programul de guvernare prezentat de premierul desemnat, despre care a afirmat că nu reprezintă, în opinia sa, un veritabil program de guvernare şi că nu conţine răspunsuri concrete la probleme precum administraţia locală, situaţia financiară a României şi politica de investiţii.

Premierul desemnat, Siegfried Mureşan, a reiterat, joi, că săptămâna viitoare, în Parlament, va fi cel mai important test al proeuropenismului PSD, când acest partid va avea de ales între a vota "un guvern proeuropean responsabil" sau va rămâne "alături de AUR". El a mai afirmat că va avea un comportament corect faţă de PSD şi va avea un dialog cu preşedintele Grindeanu şi conducerea partidului şi nu va încerca să meargă pe la spatele acestora pentru a culege voturi individuale de la parlamentari ai social democraţilor.