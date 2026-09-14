O fotografie cu un camion cu numere româneşti pe drumul dintre Kandahar şi Kabul a stârnit isterie pe reţelele de socializare. Un român este cel care a făcut poza şi a postat-o. Acesta susţine că e 100% reală.

Camion cu numere de Olt, surprins în Afganistan: "Ce făcurăți, bă, nărozilor? Vă rătăcirăți?" - Reddit

Românul spune că se afla în vacanţă în Afganistan, iar pe drumul ce leagă Kandahar de Kabul a văzut acest camion care i-a atras atenţia. A postat fotografia pe Reddit, iar aceasta s-a viralizat instantaneu. Oamenii au încercat să ofere explicaţii pentru această imagine destul de neobişnuită.

Explicaţiile tehnice

În fotografie se poate observa că pe parbriz e lipită o hârtie pe scrie "Kabul 2697". Acesta ar reprezenta numărul de înmatriculare din Afganistan. Numărul de România a fost totuşi păstrat ca dovadă de...statut. Unii utilizatori au precizat că această tehnică este folosită la fel cum românii din anii '90 păstrau spre exemplu numerele de înmatriculare nemţeşti la maşinile aduse din Germania.

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Un alt utilizator al reţelei a postat la rândul său o fotografie, tot din Afganistan, în care un TIR are numărul de Bistriţa, lângă cel oficial din Afganistan. Pe lângă explicaţiile tehnice, românii s-au intrecut şi în glume.

"Ce făcurăți, bă, nărozilor? Vă rătăcirăți?", "E plecat pe comunitate", "Era aglomerat pe Valea Oltului" sau "Au cam trecut de spațiul Schengen", sunt doar câteva dintre replicile amuzante care au însoţit postarea.