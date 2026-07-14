Pădurea istorică din apropierea Parisului continuă să ardă, iar suprafaţa distrusă s-a dublat în 24 de ore. Autorităţile sunt convinse că focul a fost provocat intenţionat. Canicula este cealălalt pericol care ameninţă Franţa dar şi mai multe ţări europene.

Flăcările se întind cât vezi cu ochi în ciuda faptului ca 1.000 de pompieri încearcă sa le oprească. "Ne-am petrecut seara luptând contra focului. Apoi am schimbat strategia. Am protejat toate casele", a declarat Olivier Compta, comandant pompieri. 10% din fondul forestier de lângă Paris a fost distrus, adică peste două mii de hectare. Oamenii sunîn stare de şoc.

Autorităţile franceze au ridicat alerta la nivelul maxim

Autorităţile franceze au ridicat alerta la nivelul maxim. Se vorbeşte tot mai clar despe varianta în care dezastrul a fost provocat intenţionat. "Au fost aproximativ 10 puncte în care a izbucnit focul, într-un perimetru de o mie de metri. Ceea ce sugerează că ar fi o acţiune voluntară", a declarat Laurent Nunez, ministrul de Interne al Franţei. Aerul irespirabil este întreţinut de temperaturile extreme. Locuitorii din 26 de departamente sunt cod roşu de caniculă.

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Extrem de cald este şi în Italia. Temperaturile ar putea ajunge la 45 de grade în zilele următoare. Torino, Perugia, Firenze şi Brescia sunt primele oraşe afectate de alerta roşie dar numărul lor va creşte la 16 până joi. Livratorii au anunţat că vor intra în grevă mâine, iar angajaţii muzeelor din Florenţa au cerut reducerea programului, după modelul de la Paris. Nici belgienii nu o duc prea bine. Caută cu disperare locuri unde să se răcorească. 32 de grade au fost la Bruxelles.

Şi în zonele de sud şi sud-vest ale Germaniei temperaturile au ajuns la 32 de grade. Oamenii sunt mai speriaţi însă de lipsa apei. Navele de marfă nu mai pot naviga în siguranţă pe Rin din cauza nivelului extrem de scăzut al râului, la sud de Duisburg şi Koln.