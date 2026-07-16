Capcana caselor la 1 euro din Italia. Un tânăr a aflat cât costă, în realitate, "chilipirul"

Un vlogger a mers în Sicilia pentru a verifica dacă faimoasele case scoase la vânzare cu doar 1 euro sunt într-adevăr o afacere incredibilă sau doar o strategie de promovare. Concluzia lui? Adevărata notă de plată vine abia după ce primești cheile.

Ben Morris, creator de conținut pe Youtube, a mers în localitatea Sambuca di Sicilia, una dintre comunele italiene care au devenit celebre datorită programului "caselor la 1 euro". Un agent imobiliar i-a explicat cum funcționează, în realitate, schema.

"Au existat trei etape ale proiectului: case la 1 euro, la 2 euro și la 3 euro. Regulile sunt aproximativ aceleași. Poți face o ofertă începând de la 1, 2 sau 3 euro, însă locuința este câștigată de cel care oferă cel mai mult", a explicat aceasta.

Cu alte cuvinte, deși casele sunt promovate ca fiind disponibile pentru doar 1 euro, în practică ele ajung, de cele mai multe ori, să fie cumpărate în urma unei licitații, iar prețul final poate urca până la aproximativ 5.000 de euro.

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"Aici este capcana din Sambuca. Casele sunt listate la 1 euro, dar ajung să fie adjudecate pentru sume de până la 5.000 de euro", spune Ben în videoclipul său. El precizează însă că există și localități unde casele chiar pot fi cumpărate cu 1 euro, fără licitație, una dintre acestea fiind Mussomeli.

Programul care încearcă să salveze satele abandonate

Aproximativ 25 de municipalități din Italia participă la această inițiativă. Scopul este revitalizarea comunităților afectate de depopulare, după ce tot mai mulți tineri au plecat spre marile orașe, iar numeroase locuințe au rămas goale.

Autoritățile speră că noii proprietari vor renova clădirile abandonate și le vor readuce în circuit, ceea ce ar însemna mai mulți locuitori, mai multe taxe locale și o economie revigorată.

Vloggerul a prezentat și cazul lui Meredith Tabbone, o americancă ce a cumpărat o casă în Sambuca pentru aproximativ 5.000 de euro și, ulterior, a achiziționat și locuința vecină. Investiția adevărată a venit însă după cumpărare: renovarea celor două imobile a ajuns la aproximativ 446.000 de dolari.

În Mussomeli, Ben a vizitat mai multe proprietăți alături de o agentă imobiliară pe nume Natalie. Două dintre locuințe costau mai puțin de un euro. La intrarea într-una dintre ele, starea imobilului era evidentă. Podeaua era atât de deteriorată încât vizitatorii au fost sfătuiți să meargă doar pe marginea camerelor, din motive de siguranță.

"Acesta este motivul pentru care aceste case sunt atât de ieftine. Vor avea nevoie de renovări serioase și de investiții consistente pentru a deveni locuibile. În plus, ai responsabilitatea să te asiguri că imobilul nu se prăbușește și nu pune în pericol vecinii", explică vloggerul.

Care este preţul real al caselor la 1 euro

Pe lângă lucrările de renovare, cumpărătorii trebuie să achite și taxele necesare finalizării tranzacției, inclusiv comisioane notariale și diferite documente necesare, scrie Express.com.

Reprezentanții platformei 1eurohouses.com, care promovează aceste programe, spun că inițiativa nu urmărește construirea unor locuințe noi, ci salvarea patrimoniului existent. "Nu avem nevoie de construcții noi și de extinderea excesivă a zonelor construite. Strategia este să readucem la viață centrele istorice abandonate și să recuperăm clădirile care fac parte din istoria noastră", au transmis aceștia.