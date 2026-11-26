Un cartier din estul Londrei, unde trăieşte o comunitate numeroasă de români, a fost desemnată cea mai nefericită din Marea Britanie. Este vorba despre Barking şi Dagenham, unde peste 9.400 de locuitori erau de origine română, potrivit ultimului recensământ. Localitatea s-a clasat pe ultimul loc într-un clasament al calităţii vieţii. Furturile, atacurile cu cuţitul, consumul de droguri şi dispariţia magazinelor sunt printre problemele reclamate de localnici. Unii spun că se tem să iasă singuri pe stradă după lăsarea întunericului.

Vremea mohorâtă nu face decât să accentueze imaginea dezolantă a centrului din Barking. Magazine cu vitrine acoperite şi pereţi plini de graffiti, gunoaie abandonate, persoane fără adăpost şi numeroase case de amanet sau magazine cu produse ieftine conturează peisajul descris de jurnaliştii Daily Mail.

Zona administrativă Barking şi Dagenham, cu aproximativ 238.000 de locuitori, a ocupat ultimul loc în clasamentul Happy at Home Index, realizat de Rightmove. Şi nu e prima dată când primeşte o astfel de evaluare. În 2024. s-a clasat pe locul al treilea în topul celor mai nefericite zone, iar anul trecut a ajuns pe ultima poziţie.

Un alt studiu, realizat prin intermediul National Conversation Index, a desemnat-o şi cea mai puţin prietenoasă zonă din Marea Britanie.

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De ce a fost desemnată cea mai nefericită zonă din Regatul Unit

Peste 24.000 de persoane din 221 de localităţi britanice au participat la studiul Rightmove. Respondenţii au evaluat 15 factori care influenţează calitatea vieţii, printre care spiritul civic, accesul la spaţii verzi, locurile de muncă, magazinele, restaurantele şi relaţiile cu vecinii.

Cartierul Barking şi Dagenham are unele dintre cele mai mici preţuri ale locuinţelor din Londra, cu o medie de 376.000 de lire sterline, şi un venit brut mediu de 38.467 de lire. Zona beneficiază de legături feroviare rapide cu centrul capitalei şi de o piaţă care funcţionează cinci zile pe săptămână. Totuşi, localnicii reclamă dispariţia magazinelor importante, lipsa restaurantelor şi degradarea spaţiilor publice.

"De când a dispărut M&S, au dispărut şi toate magazinele bune. Şi nici restaurante bune nu mai există", spune Dean, un locuitor al cartierului, în vârstă de 62 de ani.

Simon, un comerciant de 72 de ani care lucrează în piaţă de două decenii, îşi aminteşte o cu totul altă atmosferă.

"Înainte era un loc atât de frumos, dar acum nu mai există spaţii verzi, nu ai unde să stai, nu mai e nimic. Nici copii nu mai vezi jucându-se pe undeva", povesteşte bărbatul.

Furturi, droguri şi atacuri cu cuţitul. Localnicii se tem să iasă noaptea din case

Dincolo de problemele economice, siguranţa este una dintre cele mai mari preocupări ale locuitorilor. Oamenii vorbesc despre hoţi de buzunare, tâlhării, consum de droguri şi atacuri cu arme albe.

Donika, o femeie de 60 de ani care locuieşte în cartier de treizeci de ani, susţine că atacurile cu cuţitul sunt destul de frecvente.

Shaka Maftouh, în vârstă de 61 de ani, care lucrează în curăţenie şi pază, consideră că drogurile reprezintă principala problemă.

"Băieţi tineri, fete, unchi, mătuşi, bunici, toată lumea poate să consume droguri. Dacă comanzi pizza aici, durează o veşnicie, dar se spune că, dacă comanzi droguri, ajung în câteva secunde. Suntem fericiţi? Suntem cât de cât bine, dar nu putem spune că sărim în sus de bucurie".

Autorităţile locale susţin însă că infracţionalitatea a scăzut faţă de anul trecut: infracţiunile legate de droguri cu 3,6%, cele comise cu arme albe cu 17,6%, iar tâlhăriile cu 18,2%.

Statisticile nu-i conving, însă, pe toţi locuitorii.

"Veniţi aici după lăsarea întunericului şi veţi găsi consumatori şi traficanţi de droguri, prostituate şi tâlhari. Nu îndrăznim să ieşim singuri", spune Ali Gholghi, în vârstă de 74 de ani, proprietarul hotelului The Barking Hotel.

"Locuiesc aici de 30 de ani şi acesta este căminul meu"

În ciuda locului ocupat în clasament, există şi oameni care resping categoric ideea că Barking ar fi un loc nefericit.

Adnan Tariq, în vârstă de 34 de ani, care conduce magazinul Prome Linens, spune că zona are numeroase avantaje.

"Este un loc bun. Nu aş schimba nimic. Facilităţile sunt bune. Transportul este excelent. Mâncarea este fantastică, găsești orice fel de mâncare îţi doreşti. Cei care vorbesc urât despre acest loc nu îl cunosc şi nu ştiu cât de prietenoşi sunt oamenii".

Pentru el, fericirea nu vine dintr-un clasament.

"Fericirea vine din interior! Dacă vreau să fiu fericit, asta ţine de mine. Eu decid să fiu fericit. Sunt mândru că locuiesc aici, dar e păcat că au închis M&S. Tuturor ne lipseşte", a spus Adnan.

Donika împărtăşeşte aceeaşi perspectivă şi spune că a refuzat chiar şi oferta autorităţilor de a se muta în altă parte.

"Nicăieri nu este totul numai fericire. Întotdeauna există lucruri bune şi rele, dar locuiesc aici de 30 de ani şi acesta este căminul meu".

Nora, de 48 de ani, pune la îndoială relevanţa clasamentului.

"Este doar un sondaj stupid, completat de oameni furioşi. Nu înseamnă nimic, pentru că oamenii fericiţi nici nu se deranjează să participe."

Cum s-a schimbat o zonă cândva înfloritoare a Londrei

Barking a fost cândva un port pescăresc important şi un centru industrial, iar mai târziu a devenit o zonă rezidenţială animată.

Ali Gholghi, care locuieşte aici de 52 de ani, îşi aminteşte de cluburile cu muzică live, cinematografele şi restaurantele care atrăgeau vizitatori.

"Era fantastic! Aveam două cluburi de noapte cu muzică live. Tinerii veneau în weekend, îmbrăcaţi aranjat, beau, cântau şi dansau până la 2 dimineaţa".

Între timp, cinematograful a fost demolat şi înlocuit cu apartamente, iar numeroase magazine cunoscute au fost închise. Comercianţii dau vina pe restricţiile din pandemie, dezvoltarea cumpărăturilor online, modificările de circulaţie şi amenzile rutiere umflate.

"Înainte era o stradă comercială adevărată. Acum nu poţi cumpăra nici măcar o cămaşă decentă în Barking. Nu poţi cumpăra nici o pereche de şosete. Este groaznic. Sunt multe magazine, dar toate vând numai prostii", spune Ali.

În prezent centrul e dominat de magazine cu ţigări electronice, case de amanet şi restaurante care vând pui prăjit. Există însă şi câteva pieţe alimentare, magazine de peşte, textile şi îmbrăcăminte. Cartierul mai păstrează şi obiective istorice importante, precum Barking Abbey, unde a stat William Cuceritorul după încoronarea sa din 1066, Eastbury Manor şi muzeul Valence House.

Autorităţile promit investiţii, dar teama de infracţionalitate persistă

Consiliul local promovează o campanie de revitalizare a zonei, intitulată "It starts here", şi investiţii de 40 de milioane de lire pentru transformarea a două cartiere. Printre proiecte se numără şi un nou centru pentru tineri.

Autorităţile vorbesc despre plantarea a peste 150.000 de copaci, parcuri şi proiecte de reintroducere a berzelor albe şi castorilor în estul Londrei, pentru prima dată în 600 de ani.

Şcolile locale obţin, de asemenea, rezultate care depăşesc frecvent tendinţele naţionale. Cu toate acestea, chiar şi adolescenţii spun că se simt nesiguri.

"Şcoala noastră nu e deloc rea, dar nu este un loc prea grozav în care să trăieşti. Mi-ar plăcea să avem un cinematograf. Şi o librărie. Nu există nici măcar o librărie!", spune un elev de la Eastbury School.

"Nu aş merge niciodată singur pe stradă după lăsarea întunericului. Cu siguranţă nu este sigur. Aş prefera să locuiesc la ţară, unde este mult mai puţin stres".

În ciuda problemelor, mulţi locuitori continuă să-şi iubească cartierul. Bill Rackham, în vârstă de 78 de ani, şi-a petrecut întreaga viaţă aici şi spune că nu s-ar muta nicăieri, dacă autorităţile ar rezolva problema criminalităţii.

Pentru Ali, Barking rămâne acasă, chiar dacă zona nu mai seamănă cu ce îşi aminteşte din tinereţea sa. Întrebat ce le recomandă turiştilor despre locurile de vizitat, proprietarul hotelului a oferit un răspuns amar: "Le spun: vizavi este o gară. Luaţi trenul şi mergeţi în centrul Londrei!".