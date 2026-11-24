Pe insula grecească Ikaria, cunoscută pentru numărul mare de persoane care depășesc vârsta de 100 de ani, ceaiul din plante face parte din obiceiurile zilnice ale localnicilor. Preparată din ingrediente simple, această băutură este considerată unul dintre elementele tradiției care contribuie la stilul de viață asociat longevităţii.

Ce conţine ceaiul băut de grecii care trăiesc peste 100 de ani. Reţeta simplă pentru "băutura longevităţii" - Sursa: Profimedia

Ceaiul băut de locuitorii unei insule din Grecia, unde mulți oameni trăiesc peste 100 de ani. Trei plante se află în centrul rețetei

Ikaria este una dintre așa-numitele "Zone Albastre", regiuni ale lumii în care oamenii ajung frecvent la vârste înaintate. Pe lângă alimentația mediteraneeană, mișcarea și legătura strânsă cu natura, consumul de ceaiuri din plante este un obicei păstrat de generații, scrie cotidianul Blick.

Cele trei plante din ceaiul longevității

Rețeta este alcătuită din trei plante ușor de găsit:

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Păpădie - apreciată pentru conținutul de compuși vegetali și antioxidanți.

Salvie - utilizată în mod tradițional atât în alimentație, cât și pentru prepararea infuziilor.

Rozmarin - cunoscut pentru substanțele antioxidante pe care le conține.

Pe Ikaria, multe dintre aceste plante sunt culese chiar de localnici, apoi uscate și păstrate pentru a fi folosite pe tot parcursul anului.

Amestecul este apreciat pentru conținutul de antioxidanți și compuși vegetali, cărora le sunt atribuite proprietăți antiinflamatoare și antibacteriene. Consumat regulat, ceaiul este considerat un posibil sprijin pentru starea generală de bine, deși nu există dovezi că ar putea garanta o viață mai lungă.

Cum se prepară "ceaiul longevităţii"

Prepararea este simplă și nu necesită ingrediente speciale. Pentru o cană de ceai este nevoie de o linguriță din amestecul de plante.

Se toarnă apă fierbinte peste plante, se lasă la infuzat timp de 5-7 minute, apoi se strecoară și se consumă cald.

Alte ceaiuri populare printre localnici

Pe lângă combinația de păpădie, salvie și rozmarin, locuitorii insulei consumă și alte infuzii din plante, folosite de mult timp în tradiția locală.

Printre cele mai cunoscute se numără:

Mușețelul, apreciat pentru efectul calmant și pentru susținerea digestiei.

Menta, folosită pentru ameliorarea disconfortului gastric.

Păducelul, utilizat în mod tradițional pentru susținerea sănătății inimii și a circulației.

Oregano, bogat în antioxidanți și folosit și pentru proprietățile sale digestive.

Salvia, cunoscută pentru compușii săi cu potențial antioxidant.

Deși ceaiul din plante este un obicei important pe Ikaria, longevitatea locuitorilor nu poate fi explicată printr-o singură băutură. Stilul lor de viață include alimentație bazată pe produse proaspete și locale, activitate fizică regulată și o legătură apropiată cu natura.