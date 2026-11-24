Jose, în vârstă de 27 de ani, a renunțat la viața din Malaga pentru a se muta în Munții Cantabrici, alături de nouă pisici și o capră. "Sunt la 15 kilometri de cea mai apropiată localitate", spune el.

A renunţat la viaţa în Spania şi s-a mutat în munţi cu 9 pisici şi o capră: "Sunt la 15 km de civilizaţie" - Youtube

Jose a luat decizia care avea să îi schimbe viața: a renunțat la agitația din sudul Spaniei pentru liniștea deplină a munților din nordul țării. Tânărul în vârstă de 27 de ani, originar din Malaga, a decis să își schimbe radical stilul de viață. Alături de partenera sa, a părăsit Andaluzia pentru a se stabili într-un sat izolat din Asturias, situat în Munții Cantabrici, la "peste 15 kilometri de cea mai apropiată localitate". Nu îl deranjează solitudinea, spune el.

Pasiunea lui Jose pentru paradisul natural din Asturias a început după ce a vizitat regiunea, la vârsta de doar 16 ani. Cu toate acestea, creșterea costului vieții după pandemie a fost factorul decisiv care l-a determinat să își facă bagajele și să plece.

Începutul acestei aventuri nu a fost lipsit de dificultăți. În perioada în care căutau o locuință permanentă, cei doi au ajuns să trăiască într-o colibă ciobănească, situată la o altitudine de 800 de metri, complet izolată și fără facilități de bază, precum electricitatea sau apa curentă.

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S-a îndrăgostit de Asturias la 16 ani și a găsit o casă cu 30.000 de euro

După luni întregi în care au străbătut satele și au discutat cu localnicii, cei doi au găsit o oportunitate în afara platformelor imobiliare obișnuite.

Au cumpărat o casă, cu două terenuri incluse, pentru 30.000 de euro. Ulterior, au mai achiziționat alte două parcele de teren, pentru care au plătit câte 900 de euro.

Astăzi, refugiul din munți s-a transformat într-o adevărată fermă de familie. Cuplul, care așteaptă primul copil, trăiește alături de numeroase animale: trei câini, nouă pisici, o capră, găini, gâște, iepuri, doi măgari și un cal. Multe dintre aceste animale au fost salvate.

Deși locuința beneficiază acum de electricitate și apă curentă, aceasta rămâne izolată de oraş, lucru care nu îl deranjează absolut deloc, potrivit Marca.

Cei doi își împart timpul între dezvoltarea acestui proiect și locurile de muncă sezoniere din timpul verii. Obiectivul lor este să devină autosuficienți, iar în acest scop plantează pomi fructiferi și își documentează viața de zi cu zi pe YouTube.

Este un stil de viață izolat, pe care Jose l-a ales în mod conștient și la care nu are nicio intenție să renunțe.

„Voi încerca să vă conving că viața la țară este cu mult superioară celei de la oraș”, spune tânărul.