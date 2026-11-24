Kate a fost diagnosticată cu cancer în urma unei intervenții chirurgicale abdominale și a urmat chimioterapie în 2024, iar în ianuarie 2025 a anunțat că boala se află în remisie. Trailerul documentarului "Heal" o surprinde pe Kate în timp ce participă la provocarea Three Peaks Challenge, care presupune escaladarea celor mai înalți munți din Scoția, Anglia și Țara Galilor în decurs de 24 de ore, reflectând totodată asupra propriei experiențe cu cancerul, alături de alte persoane care își împărtășesc propriile lupte cu problemele de sănătate, relatează Daily Mail .

In luna iunie, viitoarea regină a dus la bun sfârșit această provocare, într-un efort fizic remarcabil, pentru a strânge fonduri în beneficiul organizației Royal Marsden Cancer Charity și pentru a explora viața de după diagnosticul de cancer.

In trailer, Kate mărturisește că "boala te schimbă, îți schimbă corpul, te transformă din punct de vedere fizic, iar tratamentele, intervențiile chirurgicale și tot ceea ce presupune această experieță sunt încercări prin care trebuie să treci".

"Trebuie să accepţi că viaţa nu este infinită"

"Cred că, atunci când ești nevoit să-ți înfrunți propriile vulnerabilități și ajungi să te confrunți cu propria mortalitate, trebuie să accepți că viața nu este infinită, iar în acele momente, da, se produce o schimbare", completează Kate.

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"Iar după ce treci printr-o asemenea experiență, este foarte greu să te întorci la persoana care erai înainte. Atunci poate apărea schimbarea. Atunci lucrurile se pot transforma, se pot reînnoi și pot evolua. Pentru mine, despre asta este vorba în această călătorie. [...] Este șansa de a descoperi cum arată viața și procesul de vindecare dincolo de diagnostic, dincolo de tratament", a mai spus prinţesa de Wales.

Documentarul care îşi propune să îi ajute pe cei cu acelaşi diagnostic

Palatul Kensington a transmis că, prin intermediul acestui documentar, prințesa își dorește să-i ajute pe ceilalți să facă față diagnosticului, procesului de recuperare și vieții de după cancer, dar și să contribuie la îmbunătățirea accesului la servicii medicale oncologice integrate, care să susțină starea de bine, reziliența și calitatea vieții atât în timpul bolii, cât și după diagnosticare,si toate veniturile obținute din distribuirea documentarului vor fi direcționate către organizația The Royal Marsden Cancer Charity, pentru a sprijini persoanele care trăiesc cu cancer și pe cele care au trecut prin această boală.

Admiratorii familiei regale au fost profund impresionați de apariția celor trei copii ai lui Kate și ai Prințului William, imaginile surprinzându-i pe Prințul George, în vârstă de 13 ani, Prințesa Charlotte, de 11 ani, și Prințul Louis, de opt ani, alergând să-și îmbrățișeze mama, viitoarea regină, pe vârful muntelui.

James Middleton a dezvăluit că i-a promis surorii sale, Catherine, Prințesa de Wales, că vor escalada împreună muntele Snowdon, după diagnosticul de cancer al acesteia. Promisiunea s-a transformat într-o experiență emoționantă, prin care cei doi au dorit să transmită un mesaj despre puterea vindecătoare a naturii și viața de după cancer, dar și să strângă fonduri pentru organizația Royal Marsden Cancer Charity. James s-a declarat profund mândru de curajul, reziliența și determinarea surorii sale, pe care o consideră o inspirație pentru întreaga familie.