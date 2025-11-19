Ce prevede planul secret de pace propus Kievului: renunţarea totală la Donbas şi reducerea armatei cu 50% - FT

Rusia şi SUA au elaborat în comun la plan de pace ce a fost prezentat Ucrainei. La redactarea lui au contribuit foşti şi actuali oficiali ruşi şi americani, susţine Financial Times care a prezentat informaţii din document .

Planul a fost transmis Kievului în cursul acestei săptămâni de către Steve Witkoff, trimisul special al preşedintelui Donald Trump. Acesta s-a întâlnit la Miami cu Rustem Umerov, fost ministru al Apărării din Ucraina, actualmente secretar în Consiliul Naţional de Securitate şi Apărare al Ucrainei. Potrivit surselor Financial Times, Witkoff ar fi specificat în mod deschis şi cât se poate de clar că şi-ar dori ca Volodimir Zelenski să accepte acest plan de pace, chiar printre punctele esenţiale cuprinse în document se numără solicitări pe care Ucraina le consideră adevărate "linii roşii".

Ce prevede planul secret de pace

Sursele FT au precizat că acest plan de pace ar echivala practic cu renunţarea Ucrainei la suveranitate şi au numit tot acest demers drept o încercare a Rusiei de păcăli admnistraţia Trump, în contextul în care preşedintele american doreşte să arate lumii că se fac progrese vizibile în perspectiva încetării focului.

Conform documentului, Ucrainei i s-ar impune să cedeze complet Donbasul, inclusiv zonele pe care armata rusă nu le controlează încă. De asemenea, Kievul ar trebui să reducă la jumătate efectivul forţelor sale armate. Ucraina ar fi obligată, dacă acceptă planul, să renunţe la dezvoltarea şi fabricarea de armament propriu, iar ajutorul american să fie redus. În plus, limba rusă ar trebui recunoscută ca limbă oficială de stat în Ucraina, iar Biserica Ortodoxă Rusă să aibă statut oficial.

"Un document puternic înclinat spre Rusia", "un plan foarte confortabil pentru Putin" sau "un amestec de propuneri reale, cu intenţii bune", au fost câteva dintre reacţiile unor oficiali care au văzut documentul şi care au făcut aceste declaraţii pentru Financial Times, sub protecţia anonimatului. Oficialii de la Kiev susţin că planul corespunde în mare măsură cerinţelor Rusiei şi că Ucraina ar face o mare greşeală dacă ar accepta o asemenea propunere. Despre un plan secret de pace pus la cale de Rusia şi SUA au scris şi cei de la Politico.

Jurnaliştii americani au încercat să obţină un punct de vedere pe marginea acestui subiect, atât de la Kremlin, cât şi de la Casa Albă, dar nici partea rusă şi nici partea americană nu a dorit să facă vreun comentariu.

