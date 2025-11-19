Politico: Posibil acord de pace în Ucraina, decis săptămâna sau luna aceasta

Casa Albă este pe punctul de a anunța un acord cu Rusia, despre care oficialii spun că ar putea pune capăt războiului de trei ani și jumătate din Ucraina, relatează Politico. Un oficial de rang înalt al Casei Albe a declarat că se așteaptă ca un cadru pentru încheierea conflictului să fie agreat de toate părțile până la sfârșitul acestei luni și, eventual, chiar în cursul acestei săptămâni.

Potrivit POLITICO, lucrurile se mișcă rapid. Marți seară au apărut informații despre o vizită extrem de neobișnuită la Kiev, unde au ajuns secretarul Armatei, Dan Driscoll (n.r. responsabil de conducerea administrativă și politică a Armatei SUA), însoțit de doi generali cu patru stele și alți oficiali militari americani de rang înalt. Aceștia urmau să se întâlnească cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, precum și cu alte figuri importante din conducerea Ucrainei. Zelenski a plecat ulterior la Ankara pentru a discuta despre pace cu președintele turc Recep Tayyip Erdogan. "Avem anumite poziții și semnale din partea SUA", a fost tot ce a declarat Zelenski.

Plan de pace secret, negociat între Casa Albă și Kremlin

Tot marți seară, publicația americană Axios a dezvăluit detaliile unui plan de pace secret, negociat direct între Casa Albă și Kremlin. Potrivit sursei citate, reprezentantul special al preşedintelui SUA pentru Rusia şi Orientul Mijlociu, Steve Witkoff, a purtat trei zile de discuții cu negociatorul rus, Kirill Dmitriev, la Miami, la sfârșitul lunii trecute, în urma cărora a ajuns pe masă un plan de pace în 28 de puncte. Oficialii administrației Trump au declarat aseară pentru Politico că sunt pe punctul unui progres major și important.

Articolul continuă după reclamă

Totuși, scrie sursa citată, Ucraina și aliații europeni ai Americii nu ar fi avut aparent nicio contribuție directă la acest nou plan de pace. Nu se cunosc foarte multe detalii, precum ce se va întâmpla cu teritoriile cucerite de Rusia, cu zecile de mii de copii ucraineni despre care Kievul spune că au fost răpiți de Moscova, sau cu garanțiile de securitate care ar urma să fie oferite Ucrainei.

Atmosfera la Casa Albă este una încrezătoare, iar planul pare să fi fost prezentat lui Zelenski ca un fapt împlinit. "Ceea ce vom prezenta Ucrainei este rezonabil", a declarat un oficial de rang înalt. Administrația Trump crede că Zelenski, aflat sub presiune atât pe front, cât și intern (din cauza scandalului de corupție), va fi obligat să accepte oferta.

Oficial de la Casa Albă: "Nu ne pasă prea mult de europeni. Important e să accepte Ucraina"

Cât despre Europa. "Nu ne pasă prea mult de europeni. Important e să accepte Ucraina", a declarat oficialul de la Casa Albă pentru Politico. "Casa Albă simte că, în acest moment, având în vedere scandalurile de corupție care l-au afectat pe Zelenski și modificările de pe linia frontului, Ucraina se află într-o situație în care ar putea accepta acest acord. Ei spun că este rezonabil", a explicat Politico.

Planul pare să aventajeze Moscova. De ce? Kiril Dmitriev, trimisul special al Kremlinului, a spus pentru Axios că este optimist deoarece "simțim că poziția Rusiei este într-adevăr auzită". El a lăsat de înțeles că planul în 28 de puncte nu este doar un acord de încetare a focului, ci o propunere "care să rezolve conflictul din Ucraina, dar și să restabilească relațiile dintre SUA și Rusia și să abordeze preocupările de securitate ale Rusiei. Este, de fapt, un cadru mult mai larg, care întreabă practic: 'Cum aducem, în sfârșit, securitate durabilă în Europa, nu doar în Ucraina?'". Politico se întreabă de ce europenii nu participă la discuții dacă lucrurile stau așa.

Toată lumea așteaptă reacția Ucrainei. Pe baza declarațiilor anterioare, Zelenski va respinge orice acord pe care îl consideră inacceptabil. Ucraina nu vrea să fie forțată să cedeze teritoriu, însă presiunea asupra Kievului va fi puternică. Iar dacă cele trei părți vor ajunge la un acord, va urma cu siguranță acel summit Trump-Putin care a fost amânat.

Între timp, președintele rus Vladimir Putin continuă să bombardeze orașele ucrainene. Noaptea trecută un bloc de locuințe din Ternopil a fost distrus în timpul unui atac masiv asupra orașului. În total, 25 de persoane, inclusiv 3 copii, au fost ucise și alte 73 au fost rănite, potrivit presei ucrainene. "Rusia trebuie trasă la răspundere pentru acțiunile sale", a transmis Zelenski.

