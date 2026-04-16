Ce răspunsuri a primit Putin după ce și-a certat guvernul pentru cel mai sever declin al PIB-ului

Oficiali de top din Rusia i-au prezentat azi preşedintelui Vladimir Putin mai multe propuneri privind redresarea economiei, după ce liderul de la Kremlin i-a certat pentru cel mai sever declin al PIB-ului ţării din ultimii mai bine de trei ani, relatează Reuters.

Rusia caută o soluție pentru a ieși din cea mai accentuată contracție economică din ultimii trei ani, relatează Reuters.

Economia rusă, care s-a contractat în 2022, dar a crescut în 2023, 2024 şi 2025, a depăşit aşteptările şi a evitat o prăbuşire după ce, în urma invadării Ucrainei, puterile occidentale au anunţat cele mai împovărătoare sancţiuni impuse vreodată unei economii majore. Dar războiul din Ucraina şi dobânzile de peste 10% au încetinit creşterea economiei la doar 1% anul trecut. Miercuri, Putin a anunţat un declin al PIB-ului de 1,8% în primele două luni din acest an.

La începutul reuniunii de la Kremlin cu cei mai importanţi oficiali ruşi din domeniul economic, Putin a spus că industria prelucrătoare, producţia industrială şi sectorul construcţiilor au înregistrat scăderi în primele două luni din acest an, comparativ cu perioada similară din 2025. Putin a transmis că traiectoria economiei este sub aşteptări şi a cerut oficialilor să-i prezinte opţiuni detaliate pentru remedierea situaţiei.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a anunţat joi că, după reuniunea de miercuri, s-a discutat în spatele uşilor timp de câteva ore situaţia economiei şi a existat un schimb liber de opinii. "Membrii Guvernului din sectorul economic au făcut propuneri pentru a activa economia şi a-i da un impuls", le-a spus jurnaliştilor Peskov, fără a da detalii.

Printre participanţi s-au aflat premierul Mikhail Mishustin, adjunctul şefului Cabinetului prezidenţial, Maxim Oreshkin, prim-vicepremierul Denis Manturov, vicepremierul Alexander Novak, guvernatorul Băncii Centrale, Elvira Nabiullina, şi şeful PSB Bank, Piotr Fradkov.

Economia Rusiei s-a contractat cu 1,4% în 2022, dar a crescut cu 4,1% în 2023 şi cu 4,9% în 2024. Anul trecut, PIB-ul Rusiei a înregistrat un avans de doar 1%, iar previziunile oficiale ale Moscovei pentru acest an indică o expansiune de 1,3%. Deşi există temeri semnificative la Moscova privind încetinirea economiei înaintea războiului din Iran, cea mai mare criză de aprovizionare cu energie din istorie va sprijini cel mai probabil creşterea economiei ruse, bazată pe exportul de petrol.

Marţi, FMI a îmbunătăţit previziunile privind avansul PIB-ul Rusiei în acest an la 1,1%, de la un nivel de 0,8% previzionat anterior, datorită preţurilor mai ridicate la petrol şi ale altor materii prime, ca rezultat al crizei din Orientul Mijlociu. Totuşi, conform datelor statistice din Rusia, o contracţie trimestrială de o asemenea intensitate precum cea din primul trimestru din acest an a mai fost înregistrată doar în primele trei luni din 2023, când PIB-ul a scăzut cu 0,8%

Joi, Nabiullina, care este guvernator al Băncii Centrale din 2013, a spus că PIB-ul Rusiei este afectat de deficitul acut de forţă de muncă, iar războiul din Iran sporeşte riscurile la adresa inflaţiei. "Particularitatea situaţiei actuale este că, pentru prima dată în istoria modernă, economia noastră se confruntă cu un deficit sau limite ale forţei de muncă", a declarat Nabiullina, adăugând că deficitul a creat o nouă realitate, atât pentru stat, cât şi pentru companii.

Șefa băncii centrale a Rusiei a transmis că o rată a șomajului de aproximativ 2% și o inflație de circa 10% la începutul acestui an sunt semne clare de presiune. "Acestea arată o economie supraîncălzită, nu neapărat ritmurile mari de creștere economică, ci acești factori", a adăugat ea. Nabiullina a subliniat, de asemenea, că situația actuală este diferită structural față de trecut, afirmând că deteriorarea condițiilor externe este acum "aproape permanentă".

La reuniunea de la Kremlin, ministrul de Finanţe, Anton Siluanov, a afirmat că Executivul ia în considerare o revenire timpurie pe piaţa valutară, după ce rubla s-a apreciat luna aceasta. Aprecierea rublei ajută lupta Băncii Centrale contra inflaţiei, dar are un efect negativ asupra creşterii economiei, deoarece afectează profiturile firmelor care fac exporturi, forţându-le să reducă investiţiile, făcând produsele ruseşti mai puţin competitive.

