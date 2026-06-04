A venit în România să-şi promoveze primul roman şi a găsit inspiraţie pentru o nouă carte. Cine e Tara Manon

O tânără scriitoare a venit la București tocmai din Statele Unite pentru a-şi promova primul ei roman. "Sub apă" se numește cartea, un roman pe două planuri pe care Tara Manon l-a scris în 8 ani. Timp pentru căutări, sondări sufletești și foarte multă documentare. Este doar începutul, pentru că și-a început a doua carte la București. Aici s-a simțit inspirată să spună o poveste nouă.

Romanul "Sub apă" de Tara Manon suprinde și explică tsunami-ul care a lovit coasta de Sud-Est a Asiei în aul 2004, cel mai puternic fenomen natural din istoria modernă. Peste 250.000 de oameni au pierit atunci, iar cartea Tarei surprinde o prietenie frântă tocmai de această catastrofă.

"M-am născut și am crescut în Singapore. Eram acolo când a avut loc tsunami-ul din 2004. În mod normal aș fi fost în Thailanda în decembrie 2004. Anul acela am decis să nu mai mergem în vacanță, dar mulți dintre prietenii mei, colegi de școală erau acolo. Mulți au pierdut pe cineva: un părinte, un frate sau o soră și cred că de atunci tsunami-ul acela l-am tot avut în minte. Mi-a ocupat mult din imaginație", a mărturisit Tara Manon.

Tara Manon aduce în prin plan prietenie, o formă de relaționare și de atașament căreia de multe nu îi dăm importanța cuvenită. Iar pasajele despre lumea marină, despre corali și Diavolii de mare sunt captivante.

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"Am și petrecut mult timp pe acele plaje superb, între recifele de corali din Asia de Sud-Est, dar adevărul este că m-am și documentat foarte mult. Am citit foarte mult și am privit filme documentare uneori doar ca să scriu niște pasaje scurte", spune scriitoarea.

Bucureștiul i-a amintit de Bangkok Tarei Manon. I-au plăcut contrastele între vechi și nou și i-a adus... inspirație. "Scriu un al doilea roman și am scris pentru prima dată azi, la o cafenea, da, în București. Am intrat în cafenea și m-am simțit foarte creativă și am scris cam o oră. Eu scriu de mână. Folosesc și calculatorul, dar prima dată scriu cu mâna".

Tara a promis că revine în România cu următorul volum.