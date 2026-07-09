12 persoane au fost rănite, între care cinci copii, după ce ce un autocar şi un TIR s-au ciocnit joi, pe DN 21, în judeţul Călăraşi. A fost activat Planul Roşu de intervenţie, iar traficul a fost restricţionat.

UPDATE 16:47. Planul Roșu de Intervenție a fost dezactivat.

Accidentul a avut loc în jurul orei 15:00, în zona Drajna, județul Călărași. În autocar se aflau aproximativ 60 de persoane în momentul în care au intrat în coliziune cu un autocamion.

Având în vedere numărul mare de persoane implicate, autoritățile au decis activarea Planului Roșu de Intervenție.

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Traficul blocat pe un sens

La locul evenimentului rutier intervin șapte resurse medicale ale ISU și SAJ (plus două autospeciale cu modul de descarcerare și două autospeciale pentru muncă operativă).

Poliția este la fața locului pentru fluidizarea circulației. Circulația pe sensul de mers Drajna-Slobozia blocat. A fost solicitat elicopter pentru una dintre victime.

Potrivit Centrului Infotrafic, traficul rutier este oprit pe sensul de mers spre Slobozia al DN 21 Drajna Nouă – Slobozia, în apropierea localității Drajna Nouă, județul Călărași, după ce a avut loc o coliziune între un ansamblu rutier și un autocar, pe pasajul care face legătura între Autostrada 2 și DN 21. În urma accidentului, cinci copii necesită îngrijiri medicale.