Incident grav pe aeroportul din Leipzig. Dronă cu explozibili, lângă avioane ucrainene. O aeronavă DHL, lovită

Incident grav de securitate în Germania în care a fost implicată cel puțin o dronă. Un aparat depistat noaptea trecută pe aeroportul din Leipzig, în apropierea unor avioane ucrainene de marfă, era încărcat cu explozibili. În aceeaşi noapte un avion DHL a lovit un obiect necunoscut tot la Leipzig fiind obligat să aterizeze de urgență, cu avarii minime, la Hanovra.

Drona descoperită în noaptea de marți spre miercuri pe aeroportul din Leipzig, unde se află un centru logistic-cheie pentru NATO și transporturile către Ucraina, era echipată cu un dispozitiv exploziv, care a fost dezamorsat.

"O dronă care transporta un dispozitiv exploziv neidentificat a fost descoperită de un angajat al aeroportului Leipzig-Halle", se arată în comunicat, precizându-se că poliția a folosit un robot pirotehnic pentru a retrage detonatorul.

Dronă cu explozibil, găsită lângă avioanele ucrainene

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Drona cu explozibili și detonator a fost găsită pe aeroportul Leipzig/Halle, în apropierea a patru avioane cargo ucrainene Antonov, potrivit Der Spiegel. Bild scrie că detonatorul era defect, astfel că încărcătura nu a explodat.

NATO a confirmat că drona a fost observată lângă un avion ucrainean de transport. Incidentul a dus la suspendarea temporară a zborurilor și la redirecționarea mai multor aeronave.

Un avion DHL a lovit un obiect necunoscut după decolare

În aceeași noapte, tot la Leipzig un avion DHL a lovit un obiect necunoscut. Coliziunea a survenit în timp ce avionul, care ar fi trebuit să aterizeze la Leipzig, lua altitudine după ce fusese redirecționat în urma închiderii aeroportului. Aeronava, care a suferit avarii minore în partea din față, a reușit să aterizeze apoi fără incidente pe aeroportul din Hanovra.

Imagini filmate în timpul nopții arată mașini de poliție, pompieri și un robot pirotehnic pe platforma aeroportului, foarte aproape de un avion al companiei ucrainene cargo Antonov Airlines și nu departe de un avion al companiei germane de logistică și curierat DHL.

Leipzig/Halle, nod logistic important pentru NATO și Ucraina

Situat în partea de est a Germaniei, aeroportul Leipzig/Halle este un centru pentru transporturi militare, mai ales ale armatei germane și ale aliaților din NATO, fiind, de asemenea, o bază operațională pentru DHL și pentru compania aeriană ucraineană Antonov Airlines.

Pista sudică a aeroportului a rămas închisă în timp ce experții în explozivi au examinat drona, a declarat un purtător de cuvânt al poliției.

Mai multe aeronave, inclusiv un zbor de pasageri, au fost redirecționate în timpul nopții, însă operațiunile au revenit la normal dimineața.

Germania, în alertă după o serie de incidente cu drone

Aeroporturile germane se află în stare de alertă ridicată după o serie de zboruri neautorizate cu drone în zone precum facilități militare, terminale energetice, porturi maritime și companii de logistică.

Poliția germană a afirmat că aceste incidente ar fi putut fi organizate de agenți ruși.

Agențiile europene de securitate investighează din 2024 o serie de dispozitive incendiare ascunse în colete care au provocat îngrijorări privind posibile acte de sabotaj împotriva operatorilor de transport aerian de marfă.

Unele dintre aceste dispozitive au fost găsite într-un depozit DHL din Leipzig și în transporturi de marfă aflate în tranzit prin Europa.