Cel puţin 27 de morţi, într-un atac cu dronă asupra Kievului

Cel puţin 27 de oameni au murit şi alte câteva zeci au fost răniţi în urma unui atac cu dronă asupra unui depozit de la marginea capitalei Ucrainei, Kiev.

Atac asupra unui depozit din Kiev - Profimedia

"Din păcate, în acest moment, vorbim de 27 de morţi, dar e posibil să nu fie bilanţul final. Condoleanţele mele familiilor victimelor şi celor dragi", a transmis Tymur Tkachenko, şeful adminstraţiei militare a regiunii Kievului, citat de presa internaţională.

Preşedintele Volodimir Zelenski spune că dronele ruseşti au lovit un depozit şi au provocat o explozie care a distrus o arie extinsă. Nu a oferit detalii, însă a dat de înţeles că ar fi fost vorba de un depozit de muniţie, pentru că a amintit că "muniţia nu trebuie depozitată în apropiere de zonele rezidenţiale".

Pe de altă parte, ruşii au transmis că forţele lor au lovit o hală unde erau depozitate echipamente folosite pentru asamblarea dronelor.

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Potrivit Pravda, 381 de oameni, dintre care 59 de copii, au fost evacuaţi de urgenţă din zonă. Primele date arată că cel puţin 50 de clădiri rezidenţiale au fost afectate în urma exploziei.

Atacul are loc după trei zile de alerte aeriene aproape neîntrerupte în regiunea Kiev. Potrivit Associated Press, atacurile afectează grav viața civilă și activitatea economică din capitala ucraineană.