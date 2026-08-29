Braşovul are încă un loc numai bun de fotografiat pentru platformele sociale, o fântână arteziană spectaculoasă. Aceasta a fost inaugurată într-un parc din Brașov. Are un sistem de cascade înlănțuite, iar spectacolul jeturilor de apă iluminate are un farmec special. Iar autorităţile promit că urmează şi altele. Până atunci, cele mai cunoscute fântâni din România rămân cele din centrul Capitalei închise temporar pentru refacerea planşeului Unirii.

Cea mai nouă atracţie a Braşovului este amenajată în apropierea Tâmpei, într-un parc iubit şi de localnici, şi de turiştii care ajung să-l descopere. Fântâna care aruncă jeturi de apă colorată are o suprafață de 328 de metri pătrați și a fost construită în 1986. Era o ruină, dar a primit o nouă şansă la viaţă.

Cea mai nouă atracţie din Braşov

"Este o fântână tip casacadă. Am păstrat această idee, dar am modernizat tot ce înseamnă instalaţie, tot ce înseamnă sistem de pompare, sistem de iluminat, sistem muzical, pompele sunt cu consum mic de energie. Întreaga fântănă funcţionează automat", spune Lucian Păltânea, proiectant.

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"Lucrările au durat aproximativ o lună de zile. Am luat-o efectiv de la început, am eliminat tot ce a fost partea veche, până la structura de beton, şi am adus-o la starea iniţială", Sorin Grigori, constructor.

Fântâna are sisteme care formează jeturi de apă de până la 1,8 metri și lumini dinamice la fiecare duză cu apă sub presiune. Sistemul audio montat pe stâlpii din apropiere ajută şi ei la crearea unei atmosfere de poveste.

Autorităţile spun că este abia începutul. O altă fântână, de 198 de metri pătrați, va fi reabilitată într-o zonă mai apropiată de Centrul Braşovului. Costul total al lucrărilor este de aproximativ 1,83 milioane de lei.

Cele mai cunoscute fântâni din România

Cele mai celebre fântâni din ţară rămân însă cele din centrul Capitalei. Închise pentru reabilitarea Planşeului Unirii, acestea au avut ultimul spectacol cu public pe 29 iunie 2025.

Autorităţile locale promit însă că, după încheierea lucrărilor, adică peste maximum 3 ani, Simfonia Apelor îi va încânta pe bucureşteni şi pe turişti din nou.