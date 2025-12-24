Antena Meniu Search
Cernobîl, în pericol: scutul anti radiații ar putea ceda la un nou atac, avertizează directorul centralei

Scutul de protecție împotriva radiațiilor de la centrala nucleară de la Cernobîl ar putea ceda în cazul unui nou atac rusesc, avertizează directorul centralei, conform Mediafax.

de Redactia Observator

la 24.12.2025 , 11:04
Un nou atac rus ar putea distruge scutul intern împotriva radiațiilor de la centrala nucleară de la Cernobîl, a declarat directorul centralei pentru AFP. Avertismentul acestuia vine în contextul în care scutul a fost avariat în timpul unui atac rus la începutul acestui an, care a provocat un incendiu major în învelișul exterior al structurii din oțel.

După acel atac, Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) a emis un avertisment că scutul "și-a pierdut funcțiile principale de siguranță".

Directorul centralei, Sergiy Tarakanov, a declarat pentru AFP că restaurarea completă a acestui scut ar putea dura și trei-patru ani și a avertizat că un alt atac rus ar putea provoca prăbușirea învelișului interior.

Un nou atac ar putea declanșa un "mini-cutremur" cu efecte devastatoare

"Dacă o rachetă sau o dronă lovește direct sau chiar cade undeva în apropiere, de exemplu, o rachetă Iskander, Doamne ferește, aceasta va provoca un mini-cutremur în zonă. Nimeni nu poate garanta că adăpostul va rămâne în picioare după aceea. Aceasta este principala amenințare", a declarat Tarakanov pentru AFP.

Rămășițele centralei nucleare sunt acoperite de un înveliș interior din oțel și beton, construit în grabă după dezastru, și de un înveliș exterior modern, de înaltă tehnologie, numit structura New Safe Confinement (NSC). Cel din urmă a fost cel afectat de atacul din luna februarie a acestui an.

Structura de protecție, afectată grav în februarie

La începutul acestei luni, AIEA a anunțat că, din fericire, în urma atacului rusesc asupra centralei din februarie, "nu au existat daune permanente la structurile sale portante sau la sistemele de monitorizare".

Armata rusă a capturat centrala la începutul invaziei din 2022, înainte de a se retrage câteva săptămâni mai târziu.

Redactia Observator
cernobil scut radiatii avertisment director
