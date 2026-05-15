Putin merge în China la câteva zile după summitul Xi-Trump ca să fie pus la curent cu discuţiile

Vladimir Putin ar urma să ajungă în China săptămâna viitoare, cel mai probabil să fie pus la curent de Xi Jinping despre ce a discutat cu Donald Trump în timpul summitului de la Beijing. Liderul rus ar sta doar o zi, iar vizita nu ar fi una fastuoasă, ci discretă. Vizita lui Donald Trump în China s-a încheiat azi cu multe declaraţii pozitive şi ceremonii fastuoase, dar cu decizii şi rezultate economice sub aşteptări.

Vladimir Putin urmează să meargă la Beijing pe 20 mai, la doar câteva zile după vizita lui Donald Trump în China, relatează South China Morning Post, ziar în limba engleză din Hong Kong.

SCMP: Putin, vizită de o zi în China

Potrivit surselor citate de South China Morning Post, deplasarea face parte din contactele obişnuite ale Moscovei cu Beijingul şi nu va fi marcată de o paradă elaborată sau de o primire fastuoasă. Informaţia a fost confirmată ulterior de Kremlin. Purtătorul de cuvânt Dmitri Peskov le-a declarat reporterilor că detaliile vizitei lui Putin în China, despre care a spus că va avea loc "foarte curând", au fost convenite, urmând ca datele exacte să fie anunţate în scurt timp. Putin speră că va discuta cu Xi Jinping despre recenta vizită a lui Donald Trump în China, a mai spus Kremlinul.

Ar fi pentru prima dată când China găzduieşte, în aceeaşi lună, liderii din SUA şi Rusia în afara unui cadru multilateral. Acest lucru arată eforturile Beijingului de a gestiona relaţiile cu ambele state şi de a se poziţiona ca putere-cheie într-o ordine mondială tot mai fragmentată, potrivit sursei citate. Dacă Putin ajunge la Beijing săptămâna viitoare ar însemna că, în interval de câteva luni, toţi cei patru lideri ai ţărilor membre permanente ale Consiliului de Securitate al ONU au vizitat China. Emmanuel Macron, preşedintele Franţei, a vizitat Beijingul în decembrie, urmat de premierul britanic Keir Starmer, în ianuarie.

Preşedintele american Donald Trump a plecat azi din China cu puţine victorii concrete, dar cu multe cuvinte calde la adresa lui Xi Jinping. Deşi cei doi lideri au declarat summitul un succes, rămân divergenţe între cele două ţări privind Iranul şi Taiwanul, comentează Reuters. Beijingul a avertizat Washingtonul în legătură cu vânzarea de arme către Taiwan şi a lăsat de înţeles că relaţiile SUA-China depind de modul în care gestionează această problemă. În plus, a mai transmis că războiul SUA cu Iranul nu ar fi trebuit să înceapă niciodată.

Declaraţii pozitive, dar puţine rezultate concrete la summitul Xi-Trump

Oficialii americani au declarat că au fost agreate acorduri pentru vânzarea de produse agricole şi că s-au făcut progrese în stabilirea unor mecanisme de gestionare a comerţului. SUA şi China ar urma să facă o listă de produse în valoare de 30 de miliarde de dolari, care pot fi comercializate fără să atingă domenii sensibile politic sau strategic. Problema este că aceste acorduri nu au fost prezentate în detaliu, iar investitorii au fost dezamăgiţi.

Nu sunt semne nici de progres privind vânzarea cipurilor avansate H200 cu AI produse de Nvidia, deşi directorul general al companiei, Jensen Huang, a fost inclus în delegaţia americană în ultima clipă.

Trump a declarat pentru Fox News că Beijingul a acceptat să comande 200 de avioane Boeing, prima achiziţie de aeronave comerciale fabricate în SUA în ultimul deceniu. Numărul a fost însă mult sub cele aproximativ 500 de avioane la care se aşteptau pieţele, iar acţiunile Boeing au scăzut cu peste 4%. "Summitul poate fi liniştitor pentru piaţă din punct de vedere strategic, dar dezamăgitor în privinţa substanţei", a explicat pentru Reuters analistul financiar Chim Lee.

În lipsa unor acorduri care să entuziasmeze investitorii, acţiunile chineze au scăzut vineri. Principala realizare ar putea fi menţinerea armistiţiului comercial fragil, convenit la ultima întâlnire a celor doi, în octombrie, când Trump a suspendat tarifele vamale uriaşe aplicate produselor chinezeşti, iar Xi a renunţat la blocarea exporturilor de pământuri rare esenţiale. Acest armistiţiu urmează să expire la sfârşitul acestui an şi nu s-a decis încă dacă va fi prelungit, a declarat vineri pentru Bloomberg TV reprezentantul american pentru Comerţ, Jamieson Greer.

Prelungirea sa ar fi fost "cel mai elementar moment" pentru summit, a explicat Patricia Kim, expert în politică externă. "Ceea ce este notabil este că nu există niciun angajament al Chinei de a face ceva concret în privinţa Iranului", a mai spus aceasta pentru Reuters.

