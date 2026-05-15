5 italieni au murit în timp ce făceau scufundări în Maldive. Cine sunt victimele şi care sunt primele ipoteze

Cinci turiști italieni au murit în timp ce făceau scufundări la mare adâncime într-o grotă subacvatică din Maldive, a anunţat joi Ministerul italian al Afacerilor Externe. Autorităţile locale au recuperat un prim cadavru.

Cinci italieni au murit în timp ce făceau scufundări în Maldive. Cine sunt victimele

Printre victime se aflau Monica Montefalcone, profesoară de biologie marină la Universitatea din Genova, și fiica ei, Giorgia Sommacal, în vârstă de 20 de ani. Cele două se aflau la o adâncime de aproximativ 49 de metri în apele atolului Vaavu în momentul dispariției, potrivit Ministerului de Externe al Italiei.

Alături de ele au murit alți trei membri ai grupului: Muriel Oddenino din Torino, Gianluca Benedetti din Padova și Federico Gualtieri din Borgomanero.

Arhipelagul este o destinaţie de vacanţă de lux, cu plajele sale de nisip alb şi complexele hoteliere izolate, fiind foarte apreciată de scafandri.

Cel mai grav accident de scufundări din Maldive

Scafandrii făceau parte dintr-un grup mai mare, care plecase dimineața de pe iahtul Duke of York pentru a face scufundări într-o zonă foarte cunoscută pentru diving, în apropiere de insula Alimatha.

În jurul orei 13:45, autoritățile au fost alertate după ce cei cinci nu au mai revenit la suprafață. Echipele de salvare au ajuns rapid la fața locului și au început căutările atât pe mare, cât și din aer, cu sprijinul autorităţilor locale.

După ore întregi de căutări, un prim cadavru a fost găsit în jurul orei 18:13, într-o grotă subacvatică. Autoritățile au precizat că se crede că și ceilalți patru se află tot în aceeași grotă, care coboară până la aproximativ 60 de metri adâncime.

Ipotezele producerii tragediei

Operațiunea de salvare a fost îngreunată de condițiile meteo dificile. Meteorologii emiseseră pentru acea zonă o alertă de vreme rea, cu rafale care puteau depăși 70–80 km/h. Deși nu este clar dacă vremea a contribuit direct la tragedie, autoritățile nu exclud nicio ipoteză în acest moment.

Sunt investigate mai multe posibile cauze ale accidentului. Printre ipotezele discutate se numără o posibilă problemă legată de echipamentul de scufundări sau de oxigenul din butelii, dar și scenariul mai probabil al unui incident produs în grotă, care ar fi dus la pierderea orientării și la imposibilitatea de a mai găsi ieșirea. În acest ultim scenariu, scafandrii ar fi rămas blocați până la epuizarea oxigenului.

Scufundările la adâncimi de aproximativ 50 de metri sunt considerate avansate și necesită un antrenament special. La astfel de adâncimi pot apărea fenomene precum narcoza azotului (cunoscută şi ca "beţia scafandrului"), care se manifestă printr-o stare de euforie, amețeli, încetinirea gândirii și reducerea abilităților motorii, efecte care dispar rapid la urcarea spre suprafață, potrivit Corriere della Sera.

În plus, scufundările în peșteri sunt considerate mult mai riscante decât cele în ape deschise, deoarece implică dificultăţi privind orientarea, vizibilitate redusă și nevoia de echipamente speciale, inclusiv un fir ghid de siguranță pentru revenire.

Cine erau victimele

Printre victime se numără Gianluca Benedetti, originar din Padova, care lucra în industria turismului în Maldive și avea o lungă experiență în domeniu.

Monica Montefalcone era profesoară de biologie marină la Universitatea din Genova. Fiica ei, Giorgia Sommacal, era studentă la inginerie biomedicală.

Muriel Oddenino era cercetătoare la Universitatea din Genova, iar Federico Gualtieri era un tânăr biolog marin și fost student al Monicăi Montefalcone, implicat într-un proiect de cercetare în Maldive, scrie presa italiană.

Autoritățile din Maldive continuă ancheta pentru a stabili exact cum s-a produs accidentul și dacă au existat erori umane, probleme tehnice sau condiții de mediu care au contribuit la tragedie. Conform presei locale, aproximativ 112 turiști au murit în accidente maritime produse în arhipelag în ultimii șase ani, dintre care 42 au fost victimele unor accidente produse în timp ce făceau scufundări sau snorkeling.

O turistă britanică a decedat în decembrie în timpul unei scufundări, iar soţul ei, devastat de durere, a murit câteva zile mai târziu după ce i s-a făcut rău. În iunie, un turist japonez în vârstă de 26 de ani a dispărut după o expediţie de scufundări în apropierea capitalei.

