Sute de șerpi au invadat un sat din China. Ploile provocate de taifun au inundat o fermă de reptile

Sute de șerpi au invadat un sat din China după ce ploile provocate de un taifun puternic au inundat o fermă de creștere a șerpilor, iar reptilele au ajuns în apă. Presa locală menţionează că șerpii proveneau de la o fermă din zonă. Autoritățile au făcut stocuri de ser antiviperin și i-au sfătuit pe locuitori ce să facă dacă întâlnesc un șarpe.

În videoclipurile de pe internet, o cobră poate fi văzută scoțându-și capul amenințător din apă. Într-un alt clip, localnicii împing șerpii cu o mătură, în timp ce aceștia se mișcă prin apele revărsate, potrivit Daily Mail.

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Cel puțin un localnic ar fi fost mușcat și primea îngrijiri medicale.

Scenele înfricoșătoare vin în contextul în care 39 de persoane au murit în China, după ce o furtună tropicală a adus ploi abundente și inundații pe scară largă.

Victimele provocate de taifun

Cele mai multe decese au fost în Hengzhou, unde prăbușirea parțială a unui baraj al unui rezervor a trimis valuri puternice de apă în oraș și a provocat moartea a 26 de persoane, a declarat Ding Wei, viceprimarul orașului Nanning, care administrează zona, în cadrul unei conferințe de presă.

Alte nouă persoane erau încă date dispărute în regiunea Guangxi. Furtuna tropicală Maysak a adus ploi record în Guangxi începând de sâmbătă, provocând avarii la rezervoare și lăsând oameni blocați timp de mai multe zile în case și alte clădiri.

Bilanțul anunțat anterior, marți, era de șase morți.

O a doua furtună, taifunul Bavi, se află pe mare și este prevăzută să treacă la nord de Taiwan, aducând ploi abundente pe insula cu 23 de milioane de locuitori, înainte de a ajunge pe uscat în provinciile Zhejiang sau Fujian, sâmbătă.

Ploi mai puternice decât se aștepta au lovit sudul regiunii Guangxi timp de mai multe zile. În unele zone au căzut între 10 și 40 de centimetri de ploaie, iar în cele mai afectate locuri peste 90 de centimetri, potrivit centrului național de meteorologie.

Echipele de salvare continuă evacuările

Echipele de salvare continuau joi să evacueze peste 10.000 de elevi și profesori blocați într-un grup de școli din orașul Guigang, aflat la nord-est de Hengzhou.

Multe animale au rămas blocate sau au fost luate de apele în creștere.

O grădină zoologică din Guigang a anunțat că peste 100 de animale sunt dispărute, printre care două zebre, patru porci-spinoși și zeci de păsări tropicale.

Un operator al unui adăpost de animale din comitatul Binyang, aflat la nord-vest de Hengzhou, s-a chinuit în ultimele zile să salveze aproximativ 200 de pisici și câteva zeci de câini, transportând câinii câte doi, printr-un curent puternic.

Drone și aproximativ 5.700 de bărci au fost folosite într-o amplă operațiune de salvare, pentru a ajunge la oamenii prinși de ape. Salvatorii s-au luptat împotriva curenților puternici și resturilor purtate de apă, pentru a ajunge la persoanele blocate.

Aproximativ 130.000 de oameni au fost evacuați.

Ding a spus că apele încep să se retragă, dar în unele zone sunt așteptate noi ploi în următoarele două zile.