Antena Meniu Search
x

Curs valutar

China relaxează o parte din restricţiile comerciale cu Statele Unite

China a suspendat interdicţia privind aprobarea exporturilor către Statele Unite a unor materiale cu dublă utilizare, civilă şi militară, printre care galiu, germaniu, antimoniu şi materiale superdure, a anunţat duminică Ministerul Comerţului.

de Redactia Observator

la 10.11.2025 , 08:34
China relaxează o parte din restricţiile comerciale cu Statele Unite China relaxează o parte din restricţiile comerciale cu Statele Unite - Profimedia

Aceste elemente sunt metale şi metaloizi esenţiali pentru fabricarea de semiconductori şi echipamente electronice, fiind utilizate în microcipuri, lasere şi panouri solare, relatează Reuters.

Suspendarea intră în vigoare imediat şi va fi valabilă până la 27 noiembrie 2026, potrivit comunicatului oficial, care nu oferă alte detalii. Interdicţia fusese anunţată iniţial în decembrie 2024, în contextul escaladării războiului comercial cu Washingtonul.

Decizia vine la scurt timp după ce Beijingul a ridicat alte restricţii la export impuse în octombrie, inclusiv asupra unor materiale rare şi componente pentru baterii litiu.

Articolul continuă după reclamă

Măsura face parte dintr-un acord mai amplu între preşedinţii Xi Jinping şi Donald Trump, prin care cele două puteri au convenit reducerea tarifelor şi suspendarea unor măsuri comerciale pentru un an, semnalând o posibilă detensionare temporară a relaţiilor economice dintre SUA şi China.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

china statele unite export restrictii comercial
Înapoi la Homepage
Lovitura primită de milionarul român care merge cu metroul în Bucureşti, chiar dacă are avion privat
Lovitura primită de milionarul român care merge cu metroul în Bucureşti, chiar dacă are avion privat
De ce nu a fost prezent tatăl Loredanei la concertul susținut de artistă la Sala Palatului. Ce anunț trist a făcut vedeta
De ce nu a fost prezent tatăl Loredanei la concertul susținut de artistă la Sala Palatului. Ce anunț trist a făcut vedeta
De ce a fost dat afară Emeric Ienei de 6 ori de la Steaua! “Mereu după succese”
De ce a fost dat afară Emeric Ienei de 6 ori de la Steaua! “Mereu după succese”
Orașul în care toți oamenii locuiesc într-o singură clădire. Magazinul, biserica și poliția sunt tot aici: Nu trebuie să ieșim afară
Orașul în care toți oamenii locuiesc într-o singură clădire. Magazinul, biserica și poliția sunt tot aici: Nu trebuie să ieșim afară
Comentarii


Întrebarea zilei
Credeţi că este nevoie de legi mai dure şi mai clare privind violenţa domestică?
Observator » Ştiri externe » China relaxează o parte din restricţiile comerciale cu Statele Unite