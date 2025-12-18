China cere joi Statelor Unite să "înceteze imediat" să înarmeze Taiwanul, după ce Taipeiul a anunţat o vânzare de armament american în valoare de 11 miliarde de dolari autorităţilor taiwaneze, a doua după întoarcerea lui Donald Trump la Casa Albă.

China ameninţă Statele Unite că înarmarea Taiwanului va "atrage focul asupra sa" - Hepta

China a avertizat SUA că cel mai mare pachet de arme trimis vreodată Taiwanului "va aduce focul asupra sa".

Departamentul de Stat al SUA a anunțat miercuri vânzarea de 11 miliarde de dolari către Taipei, care include obuziere, rachete cu rază medie de acțiune și drone.

Pachetul, al doilea din cel de-al doilea mandat al lui Donald Trump, a provocat un răspuns dur din partea Chinei joi, conform Telegraph.

Anul trecut, când o vânzare anterioară de arme a fost aprobată sub fostul președinte Joe Biden, Beijingul a avertizat SUA că se "joacă cu focul".

Cel mai recent pachet va acoperi opt tipuri diferite de tehnologie, inclusiv sisteme de rachete HIMARS, rachete antitanc Javelin, obuziere, drone cu muniție Altius și piese pentru alte echipamente, potrivit ministerului apărării din Taiwan.

Donald Trump a aprobat anterior în noiembrie un pachet de apărare de 330 de milioane de dolari, care includea avioane de vânătoare și piese de aeronave.

Aceste pachete fac parte dintr-un efort mai amplu al SUA de a împotrivi Chinei, pe măsură ce își intensifică constrângerea militară împotriva Taiwanului.

China susține că Taiwanul este propriul teritoriu, lucru respins de guvernul de la Taipei și nu a exclus utilizarea forței pentru a aduce țara sub controlul său.

Cel mai recent pachet de miliarde de dolari se află în etapa de notificare a Congresului. Asta înseamnă că poate fi încă schimbat sau chiar blocat, deși Taiwanul are un sprijin larg de ambele părți ale culoarului.

De asemenea, biroul prezidențial al Taiwanului a răspuns pozitiv la veste, un purtător de cuvânt mulțumind SUA pentru sprijinul său și spunând că țara va "continua să promoveze reformele de apărare” și „va demonstra hotărârea noastră de a ne apăra".

Donald Trump a pus anterior presiuni asupra Taiwanului pentru a-și crește cheltuielile pentru apărare până la 10% din PIB.

Deși experții au spus că acest lucru este puțin probabil, președintele Taiwanului, Lai Ching-te, a anunțat că vor crește cheltuielile la 3,3% din PIB în 2026, cu obiectivul de a le crește la 5% până în 2030.

De asemenea, el a anunțat un buget suplimentar de 30 de miliarde de lire sterline în noiembrie. pentru a pregăti și mai mult forțele de apărare ale Taiwanului pentru confruntarea cu China.

