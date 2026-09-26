Scene dramatice în Atena! O clădire rezidențială s-a prăbușit după o explozie puternică, în apropiere de Acropole. Imaginile arată amploarea dezastrului: case și magazine avariate, mașini distruse, iar resturile și molozul au fost împrăștiate pe străzile din zonă.

Aproape de ora 2 dimineața, o femeie a fost scoasă de sub dărâmături, însă era în stare foarte gravă. În acest moment, cinci persoane sunt date dispărute: patru turiști americani și un cuplu format dintr-o femeie de origine elenă și soțul ei britanic.

Utilajele de construcții puse la dispoziție de Primăria Atenei ajută la îndepărtarea molozului din clădirea prăbușită, iar dronele sunt folosite pentru evaluarea situației. În paralel, pompierii, ajutați de câini de căutare, verifică fiecare colț al clădirii.

Cauza exploziei nu a fost stabilită deocamdată. Una dintre ipotezele luate în calcul este o posibilă scurgere de gaze.

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"Ne vom opri doar atunci când este nevoie de liniște pentru a asculta orice semnal care ar putea duce spre un rezultat pozitiv. Acestea sunt momente de mare chin", spune primarul orașului Atena, Haris Doukas.