Cine ar putea fi următorul "perturbator" șef al UE, după ieşirea lui Orban din scenă - Politico

Înfrângerea lui Viktor Orban în alegerile parlamentare din Ungaria le-a dat politicienilor europeni speranța că UE va putea acum să ajungă la un consens mai rapid și mai ușor în ceea ce privește procesul decizional, scrie Politico .

Viktor Orban a ieșit din scenă, iar rolul lui de principal "perturbator" al Uniunii Europene este acum liber. Ani de zile, premierul ungar și-a folosit puterea de veto pentru a bloca inițiative cheie, în special ajutorul UE acordat Ucrainei. El va fi în curând înlocuit de Peter Magyar, care și-a anunțat deja disponibilitatea de a coopera mai strâns cu Bruxelles-ul.

Schimbarea vine într-un moment delicat, în care blocul european se bazează pe unitate pentru a adopta sancțiuni, bugete și alte decizii care încă necesită unanimitate. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a profitat rapid de context după înfrângerea lui Orban pentru a sugera modificarea regulilor de vot din UE, astfel încât viitoare blocaje să fie evitate.

Dar plecarea lui Orban nu înseamnă că von der Leyen sau Kievul pot respira ușurați. În Consiliul European se mai află încă "o mână de aliați ai lui Orban" care ar putea împiedica UE să aloce un împrumut de 90 de miliarde de euro.

"Aliatul": premierul Slovaciei, Robert Fico

Printre aceştia se numără prim-ministrul slovac Robert Fico, principalul aliat al lui Orban privind blocarea sancțiunilor împotriva Rusiei. El șantajează UE printr-un veto pe un împrumut de 90 de miliarde de euro din cauza disputelor privind conducta de petrol Drujba, deși de obicei face compromisuri în momente cheie.

"Miliardarul populist": premierul Cehiei, Andrej Babis

Prim-ministrul ceh Andrej Babis. Acesta s-a opus participării Cehiei la acordarea de împrumuturi Ucrainei și a cerut o reducere a ajutorului, fără a bloca însă achiziționarea de muniție pentru Forțele Armate Ucrainene.

Premierul Italiei, Giorgia Meloni

Prim-ministrul italian Giorgia Meloni combină o abordare pro-europeană cu o retorică naționalistă. Cu toate acestea, așa cum a remarcat o sursă din Politico, ea are o puternică "legătură ideologică" cu Orban; a fost singura care a susținut deschis poziția acestuia împotriva împrumutului acordat Kievului.

"Mini-Trump": Fostul premier sloven Janez Jansa

Fostul prim-ministru sloven Janez Jansa, care a sugerat formarea unei majorități parlamentare cu partidul său politic în viitorul apropiat, este uneori numit un "mini-Trump". El împărtășește opiniile lui Orban în multe chestiuni, dar, spre deosebire de acesta, susține activ aderarea Ucrainei la UE și ajutorul militar.

"Factorul imprevizibil": Rumen Radev din Bulgaria

Fostul președinte bulgar Rumen Radev, care creează un nou partid și are toate șansele de a câștiga alegerile parlamentare, consideră Ucraina "condamnată" unui conflict militar cu Rusia și se opune categoric furnizării de arme.

