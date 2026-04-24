Prim-ministrul polonez Donald Tusk a salutat, vineri dimineaţă, absenţa premierului Viktor Orban de la summitul Uniunii Europene din Cipru, după ce Ungaria a fost acuzată că a divulgat informaţii confidenţiale către Moscova. "Pentru prima dată în ani de zile, n-au fost ruşi în sală, dacă înţelegeţi ce vreau să spun", a spus Tusk la sosirea sa la summitul informal al şefilor de stat şi de guvern din UE, de la Nicosia, citează AFP, potrivit Agerpres.

Tusk, la primul summit UE după înfrângerea lui Orban: Pentru prima dată în ani de zile, n-au fost ruşi în sală - ProfiMedia/Getty

Învins în alegerile parlamentare din 12 aprilie, prim-ministrul ungar Viktor Orban, cel mai apropiat aliat al Moscovei în Uniunea Europeană, a ales să nu participe la summit.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Ţara sa a fost acuzată la sfârşitul lunii martie de mai multe instituţii media, îndeosebi de The Washington Post, că a informat Rusia, aproape în timp real, despre discuţiile dintre cele 27 de state membre ale UE.

Articolul continuă după reclamă

Cu acea ocazie, Tusk a declarat că aceste informaţii "nu ar trebui să surprindă pe nimeni. Am bănuit-o de mult timp. Acesta este unul dintre motivele pentru care vorbesc doar atunci când este strict necesar şi spun doar ceea ce este strict necesar".

Vineri, premierul polonez a menţionat totodată uşurarea resimţită de majoritatea colegilor săi după înfrângerea electorală a lui Orban. Premierul ungar a pus multă vreme la încercare nervii liderilor europeni, blocând mai multe decizii favorabile Ucrainei şi călătorind la Moscova în repetate rânduri pentru a se întâlni cu preşedintele rus Vladimir Putin, aminteşte AFP.

Timp de luni de zile, Ungaria lui Viktor Orban a blocat acordarea unui împrumut de 90 de miliarde de euro către Ucraina, însă joi Budapesta a renunţat la veto-ul său. Totodată, UE a putut să adopte noi sancţiuni împotriva Rusiei, deoarece şi în acest caz Ungaria a renunţat la veto.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Apelaţi la Inteligenţa Artificială pentru reclamaţii în relaţia cu statul? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰