Decizia lui Orban, anulată de maghiari. Parlamentarii de la Budapesta votează pentru menţinerea ţării în CPI

De la victoria electorală a lui Péter Magyar, noul premier maghiar a promis că va anula retragerea Budapestei din Curtea Penală Internaţională (CPI) înainte ca aceasta să intre în vigoare. Această mişcare îl va lăsa pe premierul israelian Benjamin Netanyahu fără unul dintre cei mai apropiaţi aliaţi ai săi din Europa, scrie The Guardian.

Parlamentarii din Ungaria au votat covârşitor pentru ca ţara să rămână membră a Curţii Penale Internaţionale, anulând o decizie luată de fostul guvern al lui Viktor Orbán, scrie The Guardian.

Votul de miercuri a avut loc cu doar câteva zile înainte ca ţara să devină singurul stat membru al Uniunii Europene care nu recunoaşte jurisdicţia tribunalului global. CPI urmăreşte să îi judece pe cei acuzaţi de crime de război, genocid şi crime împotriva umanităţii.

Orban, apropiat de Netanyahu, numea CPI o "instanţă politică"

În aprilie 2025, Orban a anunţat că Ungaria va începe procesul de retragere din ceea ce el a numit o "instanţă politică". Declaraţiile au fost făcute în timp ce îl primea la Budapesta pe omologul său israelian, Benjamin Netanyahu, un aliat de lungă durată şi subiectul unui mandat de arestare emis de CPI.

După ce Peter Magyar a fost ales prim-ministru, noul lider a promis în repetate rânduri că guvernul său va anula retragerea înainte ca aceasta să intre în vigoare pe 2 iunie.

Luni, guvernul lui Magyar a depus un proiect de lege în parlament, declanşând o procedură accelerată care s-a încheiat cu votul favorabil a 133 dintre cei 199 de parlamentari. Legislaţia trebuie acum promulgată de preşedintele Tamas Sulyok, numit în funcţie în perioada Orban şi căruia Magyar i-a cerut în repetate rânduri demisia.

La începutul săptămânii, organismul legislativ al CPI a salutat planul Ungariei de a reveni asupra retragerii, descriindu-l drept "esenţial" pentru asigurarea răspunderii în cazul celor mai grave crime din lume.

Un "moment pozitiv" pentru CPI

Această răsturnare de situaţie reprezintă un moment pozitiv pentru instituţia aflată în dificultate. De la revenirea lui Donald Trump la putere în SUA anul trecut, administraţia americană a lucrat constant pentru a slăbi instanţa de la Haga, impunând sancţiuni împotriva a 11 oficiali ai tribunalului.

Mai mulţi judecători şi procurorul-şef s-au confruntat cu consecinţele acestor măsuri, de la carduri de credit anulate până la dispariţia conturilor Amazon şi Google, într-un context pe care un judecător l-a descris drept "un atac direct şi flagrant" asupra uneia dintre cele mai importante instanţe din lume.

Magyar nu vrea ca Ungaria să se alăture unor ţări precum "China, Israel, Rusia şi SUA"

Magyar a transmis clar că partidul său, Tisza, va face tot posibilul pentru ca Ungaria, membru fondator al tratatului CPI, să nu se alăture unor ţări precum China, Israel, Rusia şi Statele Unite, care refuză să recunoască jurisdicţia instanţei.

Legea adoptată în această săptămână prezintă decizia ca fiind menită să menţină pacea globală şi să protejeze drepturile omului, menţionând că „este esenţial ca cei care comit cele mai grave crime internaţionale să fie traşi la răspundere în faţa unui for judiciar internaţional”.

Ce înseamnă sfârşitul erei Orban pentru Israel

Anularea retragerii din CPI ar însemna că Netanyahu ar fi arestat dacă ar păşi pe teritoriul Ungariei, le-a declarat Magyar reporterilor luna trecută, sugerând că sfârşitul erei Orbán înseamnă că Israelul a pierdut unul dintre cei mai puternici aliaţi ai săi din Europa.

"Cred că, dacă ţara este membră a Curţii Penale Internaţionale şi o persoană căutată de instanţă intră pe teritoriul nostru, atunci acea persoană trebuie reţinută", a spus Magyar.

În 2024, CPI a emis un mandat de arestare pe numele lui Netanyahu pentru presupuse crime împotriva umanităţii şi crime de război în conflictul Israelului cu Hamas. Biroul său a respins acuzaţiile "false şi absurde" ale instanţei, susţinând că sunt motivate de antisemitism şi reprezintă acţiunea politică a "unui organism politic părtinitor şi discriminatoriu".

În iulie anul trecut, un complet de judecători ai CPI a stabilit că Ungaria nu şi-a respectat obligaţia legală de a-l aresta pe Netanyahu în timpul vizitei la Budapesta. Judecătorii au declarat că obligaţia de cooperare fusese explicată suficient de clar Ungariei şi că "eşecul arestării suspecţilor subminează grav capacitatea instanţei de a-şi îndeplini mandatul".

Înaintea vizitei, Ungaria nu părea să aibă în vedere mandatele de arestare, au remarcat judecătorii. "Ungaria nu a cooperat cu instanţa înainte sau în timpul vizitei domnului Netanyahu şi a decis, în schimb, să suspende unilateral cooperarea", au spus aceştia.

