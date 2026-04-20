Cine este autorul masacrului din Louisiana. Bărbatul era fost militar şi tatăl a şapte dintre copiii ucişi

Un conflict aparent banal în familie a dus la un adevărat carnagiu în statul american Louisiana! Un bărbat a pus mâna pe armă şi a început să tragă fără milă în cei şapte copii ai săi. Micuţii n-au avut nicio şansă în faţa gloanţelor. Un al optulea copil şi-a găsit sfârşitul pe acoperiş, în timp ce încerca să scape.

Shamar Elkins, fost membru al Gărzii Naționale din Louisiana, alături de cei 7 copii ai săi - Facebook

Era puţin trecut de ora locală 6 dimineaţa când liniştea cartierului din Shreveport a fost spulberată. Autorul atacului, identificat drept Shamar Elkins, şi-a ieşit din minţi după o dispută în familie. Iar de la furie până la crimă, a mai fost doar un pas. Bărbatul a pus mâna pe armă şi a deschis focul asupra propriilor săi copii. Opt suflete nevinovate au căzut pradă gloanţelor. Cel mai mic avea doar un an, iar cel mai mare 12. Mama copiilor şi o altă femeie au supravieţuit masacrului, dar sunt în stare critică la spital.

Atac sângeros într-o locuință din Shreveport

"Suspectul a împuşcat-o mai întâi pe mama copiilor, apoi s-a deplasat la această locaţie şi a împuşcat opt copii, şapte dintre ei fiind propriii săi copii", a declarat Chris Bordelon, purtător de cuvânt al poliţiei din Shreveport.

Al optulea copil şi-a găsit sfârşitul pe acoperiş. Criminalul l-a lichidat în timp ce micuţul încerca să scape. În acelaşi timp, un alt copil a fost pus în pericol.

"A mai fost un alt copil care a sărit de pe acoperiş. Am reuşit să-l transportăm la spital şi se aşteapta să supravieţuiască", a adăugat Chris Bordelon

Urmărire în trafic și intervenția poliției

Ca şi cum nimic nu s-ar fi întâmplat, bărbatul s-a urcat apoi într-o maşina care NU îi aparţinea şi a fugit de la locul carnagiului. Poliţia a pornit pe loc vânătoarea. La finalul căutărilor, bărbatul a fost lichidat.

"Sunt multe de investigat, multe de clarificat. Chiar dacă, în cazuri ca acesta, motivul nu va fi niciodată pe deplin înţeles, este o tragedie pentru comunitatea noastră şi vom face tot ce putem pentru a sprijini persoanele implicate şi pe cei din jur pentru a merge mai departe", a mai spus purtătorul de cuvânt al poliţiei.

Cu o seară înainte, alte cinci persoane au fost rănite după ce au fost împuşcate în timpul unei altercaţii, aproape de campusul Universităţii din Iowa. Una dintre victime se află în stare critică, iar celelalte în afara oricărui pericol. De la începutul anului, în Statele Unite au avut loc cel puţin şase atacuri armate.

Cine este autorul masacrului din Louisiana

Shamar Elkins, în vârstă de 31 de ani, fost membru al Gărzii Naționale din Louisiana, a deschis focul într-o locuință din Shreveport, în timpul unui conflict domestic cu soția sa, Shaneiqua Pugh, în vârstă de 34 de ani, a declarat fostul comisar din Caddo Parish, Patrick Young, pentru Daily Mail.

Potrivit sursei citate, Elkins avea și antecedente penale. El fusese arestat anterior, în 2019, după ce, potrivit poliției, a tras mai multe focuri de armă în apropierea unui liceu din Shreveport, conform documentelor judiciare obținute de Daily Mail.

Pe numele său au fost formulate acuzații de folosire ilegală a armelor și a unor obiecte periculoase, precum și de port de armă de foc sau armă periculoasă în apropierea unei școli.

Denisa Gheorghe

