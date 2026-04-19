Opt copii, uciși într-un atac armat în Louisiana. Agresorul a deschis focul după un conflict în familie

Opt copii au fost ucişi duminică dimineaţa într-un incident armat la Shreveport, în statul american Louisiana, au anunţat duminică poliţia locală, potrivit BBC. 

de Denisa Vladislav

la 19.04.2026 , 20:33
Opt copii, uciși într-un atac armat în Louisiana. Agresorul a deschis focul după un conflict în familie - Sursa: X

Victimele aveau între un an şi 14 ani, a declarat purtătorul de cuvânt al poliţiei, Chris Bordelon, pe baza concluziilor preliminare, potrivit BBC

La scurt timp după ora 6:00, o dispută domestică a degenerat, în timpul căreia un bărbat adult a deschis focul, a spus Bordelon.

Se crede că autorul a acţionat singur. Alte două persoane au fost rănite.

Articolul continuă după reclamă

Suspectul a fugit de la faţa locului şi ulterior a fost împuşcat mortal de poliţie în urma unei urmăriri.

Poliţia nu a furnizat nicio informaţie despre această persoană, dar Bordelon a declarat pentru NBC că unii dintre copiii ucişi "erau descendenţii săi", conform Reuters.

Shreveport, situat în nord-vestul Louisianei, se află aproape de graniţa cu Texasul. Este al treilea oraş ca populaţie din stat, după New Orleans şi Baton Rouge.

Denisa Vladislav Like
Înapoi la Homepage
Mihaela Rădulescu a reuşit o lovitură de senzaţie şi a trimis “săgeţi” către familia lui Felix: “Merită ruşinea”
Mihaela Rădulescu a reuşit o lovitură de senzaţie şi a trimis &#8220;săgeţi&#8221; către familia lui Felix: &#8220;Merită ruşinea&#8221;
Cine este și cum arată Ioana, soția lui Florinel Ungureanu de la Chefi la cuțite. Sunt parteneri de viață, dar și de scenă
Cine este și cum arată Ioana, soția lui Florinel Ungureanu de la Chefi la cuțite. Sunt parteneri de viață, dar și de scenă
Averea impresionantă pe care o are Gică Hagi. Care sunt afacerile din care face bani ”Regele”
Averea impresionantă pe care o are Gică Hagi. Care sunt afacerile din care face bani ”Regele”
George Simion a venit la hotelul unde are loc reuniunea PSD, la Timișoara. Ce mesaj i-a transmis Grindeanu
George Simion a venit la hotelul unde are loc reuniunea PSD, la Timișoara. Ce mesaj i-a transmis Grindeanu
Imaginile durerii! Ce a apărut în pădurea Snagov, unde au murit David și Mihai
Imaginile durerii! Ce a apărut în pădurea Snagov, unde au murit David și Mihai
Comentarii


Întrebarea zilei
Ar fi trebuit Nicuşor Dan să susţină una dintre tabere în războiul din Coaliţie?
Observator » Ştiri externe » Opt copii, uciși într-un atac armat în Louisiana. Agresorul a deschis focul după un conflict în familie
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.