Opt copii au fost ucişi duminică dimineaţa într-un incident armat la Shreveport, în statul american Louisiana, au anunţat duminică poliţia locală, potrivit BBC.

Opt copii, uciși într-un atac armat în Louisiana. Agresorul a deschis focul după un conflict în familie - Sursa: X

Victimele aveau între un an şi 14 ani, a declarat purtătorul de cuvânt al poliţiei, Chris Bordelon, pe baza concluziilor preliminare, potrivit BBC.

La scurt timp după ora 6:00, o dispută domestică a degenerat, în timpul căreia un bărbat adult a deschis focul, a spus Bordelon.

Se crede că autorul a acţionat singur. Alte două persoane au fost rănite.

Suspectul a fugit de la faţa locului şi ulterior a fost împuşcat mortal de poliţie în urma unei urmăriri.

Poliţia nu a furnizat nicio informaţie despre această persoană, dar Bordelon a declarat pentru NBC că unii dintre copiii ucişi "erau descendenţii săi", conform Reuters.

Shreveport, situat în nord-vestul Louisianei, se află aproape de graniţa cu Texasul. Este al treilea oraş ca populaţie din stat, după New Orleans şi Baton Rouge.

