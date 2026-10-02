Trump s-ar fi consultat cu Grok înainte de capturarea lui Maduro. Ce răspuns i-a dat chatbot-ul

Donald Trump ar fi folosit chatbotul Grok, dezvoltat de compania lui Elon Musk, pentru a afla cum ar reacţiona venezuelenii în cazul capturării lui Nicolás Maduro. Discuţia ar fi avut loc la Casa Albă, în decembrie 2025, cu aproximativ o lună înainte ca forţele americane să-l captureze pe liderul venezuelean. Potrivit revistei Time, Grok i-ar fi transmis preşedintelui american că mulţi venezueleni ar sărbători căderea lui Maduro.

Președintele Donald Trump participă la un miting electoral la Choctaw Event Center - Profimedia

Consultarea a avut loc în timpul unei întâlniri private între Trump și Musk, la Casa Albă, cu aproximativ o lună înainte ca forțele americane să-l captureze pe Maduro într-o operațiune militară în Venezuela, în 3 ianuarie, potrivit unei surse prezente la întâlnire, citată de revista Time.

Grok i-ar fi "spus" lui Trump că Maduro e un dictator nepopular

Trump a petrecut ore întregi punându-i lui Grok întrebări despre diverse chestiuni legate de președinția și moștenirea sa și, în contextul campaniei militare americane împotriva navelor venezuelene pe care Washingtonul le-a asociat cu traficul de droguri, l-a întrebat în mod expres cum ar reacționa venezuelenii dacă Statele Unite l-ar captura pe Maduro.

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Potrivit sursei revistei Time, Grok a răspuns că Maduro este un "dictator profund nepopular" și că mulți venezueleni ar sărbători probabil căderea sa. Informațiile publicate de revistă nu indică faptul că chatbotul ar fi recomandat direct capturarea președintelui venezuelean.

Când operațiunea americană a avut loc pe 3 ianuarie și sectoare ale populației venezuelene au sărbătorit capturarea lui Maduro, Trump a fost impresionat de capacitățile lui Grok, potrivit aceleiași surse.

Chatbox-ul lui Musk, folosit în timpul războiului cu Iranul

Episodul evidențiază rolul tot mai mare pe care inteligența artificială l-a dobândit în deciziile de securitate și apărare ale administrației Trump.

În iunie, șeful departamentului de inteligență artificială al Pentagonului a declarat că Departamentul Apărării l-a folosit pe Grok în timpul războiului împotriva Iranului pentru a sprijini desfășurarea forțelor și selecția țintelor.