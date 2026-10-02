Bărbat concediat după ce a fost prins jucând fotbal în concediul medical. Instanţa i-a dat dreptate

Un italian de 50 de ani, cu probleme de sănătate, a fost concediat după ce compania la care lucra a descoperit că a mers să joace fotbal în timpul concediului medical. Bărbatul a contestat decizia în instanţă, acolo unde i s-a şi dat dreptate: compania trebuie să îi plătească 12 salarii, fiecare în valoare de 6.000 de euro brut, scrie Corriere.

Mario ocupă o funcţie de conducere într-o companie din industria metalurgică din octombrie 2022. În mai 2023, medicii suspectează că suferă de scleroză multiplă, diagnostic confirmat ulterior în urma investigațiilor medicale și care impune începerea unui tratament.

Potrivit Corriere, bărbatul are deja un copil cu probleme de sănătate şi suferă de anxietate, iar după aflarea diagnosticului începe să se simtă tot mai rău, şi pe fondul tensiunilor de la locul de muncă. Aşa că începe un program de consiliere psihologică, îşi ia zile libere şi intră în concediu medical. În unele din serile de concediu, Mario mergea şi să joace fotbal în sală.

Compania angajează un detectiv privat să-l urmărească pe Mario

Compania la care lucra angajează un detectiv privat care să-l urmărească, iar astfel descoperă ieşirile bărbatului. În ochii lor, nu ar fi prima "abatere": în decembrie 2023, fusese deja sancționat disciplinar cu suspendarea timp de două zile fără plată. Pe 14 martie 2024 Mario este concediat pentru "abatere gravă".

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Trebuie precizat că, în general, angajatorul știe că un salariat se află în concediu medical, dar nu trebuie să cunoască diagnosticul acestuia. Mario şi-a explicat problemele de sănătate odată cu aflarea veştii, însă angajatorul nu şi-a schimbat decizia, ba mai mult – a mers în instanţă.

A mers în instanţă şi a câştigat procesul

Bărbatul contestă concedierea și câștigă procesul. Instanța îi acordă despăgubiri echivalente cu 12 salarii lunare, a câte 6.000 de euro brut fiecare.

Hotărârea judecătoarei confirmă un principiu esențial în dreptul muncii: practicarea unui sport în timpul concediului medical poate constitui motiv întemeiat pentru concediere doar dacă activitatea respectivă este incompatibilă cu afecțiunea pentru care salariatul lipsește de la serviciu sau dacă întârzie vindecarea.

De exemplu, una este ca un angajat cu dureri de spate să-și ajute soția să mute lăzi de bere într-un bar și alta este situația unei persoane care suferă de anxietate provocată de stres, agravată de un diagnostic dificil, și care joacă din când în când fotbal cu prietenii.

Mario spune că, după șocul provocat de diagnostic, psihologii l-au sfătuit să nu se izoleze, să-și păstreze relațiile sociale și să continue activitățile care îi făceau bine.

În ianuarie 2024, medicii îi diagnostichează o "simptomatologie anxioasă reactivă la situații complexe", care se agravase din nou. Primește tratament medicamentos și continuă ședințele cu psihologii, care îl îndemnaseră să "reelaboreze trăirile emoționale legate de diagnosticul de scleroză multiplă".

Cum explică angajatorul hotărârea de a-l da afară pe bărbat

Pe 5 martie 2024, compania îi reproșează mai multe abateri. Printre acestea, faptul că în după-amiaza zilei de 16 februarie și-ar fi părăsit locul de muncă. Mario spune că a făcut asta din cauza unei căderi psihice. Fapta a fost însă confirmată, iar din acest motiv judecătoarea nu a dispus reintegrarea lui în funcție. Totuși, instanța a considerat că episodul, luat separat, nu era suficient de grav pentru a justifica concedierea.

Restul acuzațiilor se referă la perioada de concediu medical. Mario se aflase acasă între 8 ianuarie și 14 februarie și apoi între 19 februarie și 15 martie. Angajatorul îi reproșează că a mers să joace fotbal pe 6, 13 și 20 februarie.

Descrierile privind orele, deplasările și chiar îmbrăcămintea acestuia sunt foarte detaliate: "Ați ajuns la centrul sportiv cu o geantă, ați intrat în bar, după care v-ați îndreptat spre vestiare. După ce ați îmbrăcat un echipament negru și mănuși de portar, ați coborât pe terenul de fotbal în sală...".

Într-o altă situație, raportul consemnează: "Ați părăsit centrul sportiv cu autoturismul personal pentru a ajunge la ora 22:30 la berărie".

Medicul legist desemnat drept expert tehnic al instanței a "exclus categoric că aceste activități ar fi fost incompatibile cu starea sa de boală sau că ar fi putut întârzia vindecarea", scrie judecătoarea.

Expertul face referire la studii care arată că, în cazul afecțiunilor neurologice și psihiatrice, sportul poate avea efecte benefice și poate reprezenta "un instrument valoros pentru îmbunătățirea calității vieții persoanelor care suferă de scleroză multiplă". În aceste condiții, judecătoarea a apreciat că activitatea desfășurată de Mario în perioada concediului medical "nu prezintă caracteristici de natură ilegală".

Mario și-a găsit rapid un alt loc de muncă şi continuă să joace fotbal.