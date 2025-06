Cine este Zohran Mamdani? Vrea, ca primar, alimentare în New York şi crede că nu ar trebui să fie miliardari

Zohran Mamdani, un socialist progresist, musulman, de origine indiană și cu vederi pro-palestiniene, candidatul Partidului Democrat pentru pentru funcția de primar al orașului New York la alegerile din 4 noiembrie 2025, a stârnit vâlvă pe scena politică americană după ce a declarat, în weekend, că "nu ar trebui să avem miliardari". Totodată a propus construirea unor supermarketuri de stat, relatează CNN şi The New York Times.