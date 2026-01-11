Vaticanul a propus o cale de ieșire paşnică pentru Maduro înainte de capturare. Planul, dezvăluit

Înainte ca președintele venezuelean Nicolás Maduro să fie capturat de forțele speciale ale Statelor Unite într-un raid spectaculos din ianuarie 2026, există dovezi că Vaticanul a încercat o ultimă mediere diplomatică pentru a evita intervenția militară și pentru a oferi lui Maduro o cale de ieșire pașnică din criză, dezvăluie The Washington Post.

Vaticanul a propus o cale de ieșire paşnică pentru Maduro înainte de capturare, arată Washington Post - Sursa: Hepta

Potrivit documentelor guvernamentale citate de cotidianul american, Cardinalul Pietro Parolin, secretarul de stat al Sfântului Scaun și unul dintre principalii negociatori ai Vaticanului, l-a convocat pe Brian Burch, ambasadorul SUA pe lângă Sfântul Scaun, într-o întrevedere de urgență în Ajunul Crăciunului. Scopul discuției a fost să ceară clarificări asupra planurilor Washingtonului în Venezuela și să propună o soluție diplomatică pentru retragerea lui Maduro din funcție fără violențe.

Discuție secretă între Vatican și SUA în Ajunul Crăciunului, înainte de capturarea lui Maduro

În cadrul întrevederii, Parolin ar fi transmis reprezentanților americani că, potrivit unor propuneri externe, Rusia era dispusă să ofere azil lui Maduro, împreună cu garanții de securitate și posibilitatea de a păstra o parte din averea sa acumulată în ultimii ani. "Ceea ce i s-a propus lui Maduro a fost să plece și să se bucure de banii săi", a declarat o sursă familiarizată cu discuțiile.

Vaticanul nu a acționat singur în această încercare: negocieri paralele au implicat și alți intermediari internaționali din Qatar și Turcia, dar și Rusia, care susținea opțiunea de azil. Cu toate acestea, liderul venezuelean a respins oferta, subestimând, se pare, determinarea Washingtonului de a trece la acțiune directă.

În spatele iniţiativei se află dorința Vaticanului de a preveni o escaladare a violenței și destabilizarea regională

Oficialii americani nu au dorit să comenteze detaliile discuțiilor, dar Washington Post notează că toate aceste propuneri diplomatice au rămas fără rezultat, iar la câteva zile după întâlnire, forțele speciale ale SUA au lansat operațiunea militară care l-a capturat pe Maduro și l-a transferat în New York, unde este judecat pentru infracțiuni legate de traficul de droguri.

În spatele acestei inițiative se află dorința Vaticanului de a preveni o escaladare a violenței și destabilizarea regională, o poziție susținută și de Papa Leo XIV în declarații recente, în care a avertizat că "violenta nu aduce niciodată victoria".

"Cred că violenţa nu aduce niciodată victoria. Esenţialul este să se caute dialogul", a declarat public în noiembrie Papa Leon XIV, comentând mişcările marinei americane.

