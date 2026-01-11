Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Vaticanul a propus o cale de ieșire paşnică pentru Maduro înainte de capturare. Planul, dezvăluit

Înainte ca președintele venezuelean Nicolás Maduro să fie capturat de forțele speciale ale Statelor Unite într-un raid spectaculos din ianuarie 2026, există dovezi că Vaticanul a încercat o ultimă mediere diplomatică pentru a evita intervenția militară și pentru a oferi lui Maduro o cale de ieșire pașnică din criză, dezvăluie The Washington Post.

de Redactia Observator

la 11.01.2026 , 07:48
Vaticanul a propus o cale de ieșire paşnică pentru Maduro înainte de capturare, arată Washington Post - Sursa: Hepta

Potrivit documentelor guvernamentale citate de cotidianul american, Cardinalul Pietro Parolin, secretarul de stat al Sfântului Scaun și unul dintre principalii negociatori ai Vaticanului, l-a convocat pe Brian Burch, ambasadorul SUA pe lângă Sfântul Scaun, într-o întrevedere de urgență în Ajunul Crăciunului. Scopul discuției a fost să ceară clarificări asupra planurilor Washingtonului în Venezuela și să propună o soluție diplomatică pentru retragerea lui Maduro din funcție fără violențe.

Discuție secretă între Vatican și SUA în Ajunul Crăciunului, înainte de capturarea lui Maduro

În cadrul întrevederii, Parolin ar fi transmis reprezentanților americani că, potrivit unor propuneri externe, Rusia era dispusă să ofere azil lui Maduro, împreună cu garanții de securitate și posibilitatea de a păstra o parte din averea sa acumulată în ultimii ani. "Ceea ce i s-a propus lui Maduro a fost să plece și să se bucure de banii săi", a declarat o sursă familiarizată cu discuțiile.

Articolul continuă după reclamă

Vaticanul nu a acționat singur în această încercare: negocieri paralele au implicat și alți intermediari internaționali din Qatar și Turcia, dar și Rusia, care susținea opțiunea de azil. Cu toate acestea, liderul venezuelean a respins oferta, subestimând, se pare, determinarea Washingtonului de a trece la acțiune directă.

În spatele iniţiativei se află dorința Vaticanului de a preveni o escaladare a violenței și destabilizarea regională

Oficialii americani nu au dorit să comenteze detaliile discuțiilor, dar Washington Post notează că toate aceste propuneri diplomatice au rămas fără rezultat, iar la câteva zile după întâlnire, forțele speciale ale SUA au lansat operațiunea militară care l-a capturat pe Maduro și l-a transferat în New York, unde este judecat pentru infracțiuni legate de traficul de droguri.

În spatele acestei inițiative se află dorința Vaticanului de a preveni o escaladare a violenței și destabilizarea regională, o poziție susținută și de Papa Leo XIV în declarații recente, în care a avertizat că "violenta nu aduce niciodată victoria".

"Cred că violenţa nu aduce niciodată victoria. Esenţialul este să se caute dialogul", a declarat public în noiembrie Papa Leon XIV, comentând mişcările marinei americane.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

sua vatican maduro capturare
Înapoi la Homepage
Cine este viitoarea soţie a lui Adi Vasile. Prezentatorul de la Survivor România se iubeşte cu o brunetă focoasă
Cine este viitoarea soţie a lui Adi Vasile. Prezentatorul de la Survivor România se iubeşte cu o brunetă focoasă
Ivona, fiica actorului Mugur Mihăescu, a dezvăluit sexul bebelușului. Modul inedit în care a ales să dea marea veste
Ivona, fiica actorului Mugur Mihăescu, a dezvăluit sexul bebelușului. Modul inedit în care a ales să dea marea veste
Pacienții cronici, lăsați în voia sorții! Noile reguli din sănătate lovesc dur: bolnavii rămân fără analize. „Degeaba plătesc asigurări”
Pacienții cronici, lăsați în voia sorții! Noile reguli din sănătate lovesc dur: bolnavii rămân fără analize. „Degeaba plătesc asigurări”
Insula din Caraibe, cu peste 1.000 km de coastă, unde localnicii nu mai au acces la plajă
Insula din Caraibe, cu peste 1.000 km de coastă, unde localnicii nu mai au acces la plajă
Noi acuzații la adresa Spitalului din Buzău! Un tată spune disperat că fiul lui de 15 ani a fost lăsat să moară
Noi acuzații la adresa Spitalului din Buzău! Un tată spune disperat că fiul lui de 15 ani a fost lăsat să moară
Comentarii


Întrebarea zilei
Vă gândiţi să renunţaţi la gaze?
Observator » Ştiri externe » Vaticanul a propus o cale de ieșire paşnică pentru Maduro înainte de capturare. Planul, dezvăluit