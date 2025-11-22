Primarul ales al New York-ului a fost primit de Donald Trump la Casa Albă. După luni întregi de ameninţări cu deportarea şi jigniri din ambele părţi, cei doi au îngropat securea războiului în Biroul Oval. Întâlnirea a fost deja caracterizată de americani drept "ciudat de prietenoasă". Preşedintele american şi-a oferit ajutorul pentru a face din oraş un loc puternic. Mamdani, în acest timp, nu şi-a menţinut poziţia din timpul alegerilor, atunci când îl numea pe Trump un lider fascist

O întâlnire productivă. Aşa a caracterizat Donald Trump prima discuţie faţă în faţă de după alegeri cu Zohran Mamdani, noul primar ales, cu care vrea să facă din New York un oraş puternic şi sigur.

În plus, Trump a făcut front comun cu socialistul democrat şi a cerut principalului furnizor de energie din oraş să reducă tarifele.

Întâlnirea a venit şi cu alte schimbări neaşteptate de atitudine. Liderul de la Casa Albă a declarat că ar locui în New York-ul condus de Mamdani. În paralel, primarul ales a fost întrebat de un reporter dacă este în continuare de părere că preşedintele american este fascist.

În timpul campaniei sale, Zohran Mamdani s-a prezentat drept "cel mai mare coșmar al lui Trump". În replică, preşedintele republican a ameninţat new-yorkezii că va reduce finanţarea către oraş dacă democratul va ieşi primar, iar pe el cu deportarea.

