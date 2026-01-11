Ministrul britanic al Apărării, John Healey, a declarat că l-ar răpi pe președintele rus Vladimir Putin aşa cum a procedat Donald Trump cu preşedintele Venezuelei, Nicolas Maduro. Afirmație a fost făcută la Kiev, în contextul noilor atacuri rusești asupra capitalei Ucrainei, soldate cu victime și distrugeri majore ale infrastructurii civile.

Ministrul britanic al Apărării, întrebat ce lider mondial ar răpi: "L-aş lua în custodie pe Putin" - Getty Images

Dacă ar avea opţiunea de a putea răpi orice lider mondial, ministrul Apărării din Regatul Unit, John Healey, a declarat pentru Kyiv Independent că l-ar "lua în custodie pe Putin și l-ar trage la răspundere pentru crime de război".

Vorbind pe 9 ianuarie, la locul unui atac mortal cu drone asupra unei clădiri rezidențiale înalte din Kiev, produs peste noapte, Healey a spus că aceste crime de război includ "ceea ce am văzut la Bucea, la una dintre primele mele vizite în Ucraina", precum și "răpirea unor copii ucraineni pe care i-am întâlnit la Irpin".

Deși, cu doar o săptămână în urmă, un asemenea scenariu era în mare parte ipotetic, capturarea îndrăzneață de către președintele SUA, Donald Trump a liderului venezuelean Nicolas Maduro a pus sub presiune, dacă nu chiar a rupt, ordinea internațională bazată pe reguli și a deschis posibilitatea ca și alte state să procedeze la fel.

Articolul continuă după reclamă

Bucea, simbol al atrocităților comise de trupele ruse

Bucea, o suburbie situată la nord-vest de Kiev, a devenit un simbol al crimelor de război rusești după ce gropi comune au fost descoperite în aprilie 2022, în urma eliberării zonei de către trupele ucrainene.

Parchetul General al Ucrainei a documentat peste 1.400 de civili uciși în districtul Bucea, inclusiv 637 în orașul Bucea propriu-zis. Printre victime s-au numărat 37 de copii.

În plus, Curtea Penală Internațională (CPI) a emis un mandat de arestare pe numele lui Putin în martie 2023, pentru deportarea ilegală de către Moscova a civililor, inclusiv copii, din zonele ocupate ale Ucrainei în Rusia.

Indicând clădirea avariată de drone din spatele său, Healey a spus că aceasta "îți spune tot ce trebuie să știi despre președintele Putin și despre determinarea sa nu doar de a purta un război împotriva Ucrainei, ci de a viza civilii, orașele și infrastructura de care oamenii depind în mod critic, mai ales în mijlocul iernii".

"Acesta este un om care trebuie oprit. Acesta este un război care trebuie oprit. Iar misiunea noastră este să sprijinim Ucraina în lupta sa de astăzi și să contribuim la asigurarea păcii pe termen lung", a adăugat ministrul britanic al Apărării.

Kievul, lovit de atacuri masive cu rachete și drone

Rusia a bombardat Ucraina cu rachete și drone în noaptea de 8 spre 9 ianuarie, ucigând cel puțin patru persoane și rănind alte 24 în Kiev, lăsând fără electricitate sute de mii de oameni și afectând furnizarea de căldură, în condițiile scăderii temperaturilor.

Printre cei uciși s-a numărat și un paramedic, în urma unui atac de tip "double-tap", iar 16 dintre cei 24 de răniți au fost spitalizați, au anunțat autoritățile din Kiev.

Medicul a fost identificat drept Serhii Smoliak, în vârstă de 56 de ani, angajat al Centrului municipal pentru asistență medicală de urgență și medicină de dezastre.

Pe măsură ce temperaturile au coborât mult sub pragul de îngheț în Ucraina, alimentarea cu apă și electricitate a fost întreruptă în unele zone ale capitalei, ca urmare a atacurilor rusești asupra infrastructurii critice, a declarat primarul Kievului, Vitali Kliciko. Serviciul de presă al DTEK a precizat că 417.000 de gospodării au rămas fără electricitate.

Ulterior, Kliciko a spus că aproape jumătate dintre blocurile de apartamente din Kiev — aproximativ 6.000 — au rămas fără încălzire din cauza avariilor aduse infrastructurii critice și că au existat, de asemenea, perturbări ale alimentării cu apă.

"Fac apel și la locuitorii capitalei care au posibilitatea să părăsească temporar orașul, unde există surse alternative de energie și căldură, să o facă", a adăugat Kliciko.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vă gândiţi să renunţaţi la gaze? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰