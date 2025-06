Preşedintele Statelor Unite s-a enervat după ce candidatul de stânga Zohran Mamdani a câştigat alegerile primare ale Partidului Democrat pentru primăria oraşului New York. Donald Trump a avut o reacţie cât se poate de vehementă şi a decretat că politicianul de 33 de ani este "un nebun 100% comunist, care arată groaznic, are o voce grețoasă și nu este foarte inteligent". În ciuda nemulţumirii liderului de la Casa Albă, Zohran Mamdani, care reprezintă aripa cea mai de stânga a partidului său, are un avantaj semnificativ pentru alegerile din noiembrie in fieful ultra liberal pe care il reprezinta New York-ul.

Cine e Zohran Mamdani

Candidatul de stânga Zohran Mamdani a câştigat alegerile primare ale Partidului Democrat pentru primăria oraşului New York, a recunoscut marţi principalul său rival, fostul guvernator de stat Andrew Cuomo. "Seara aceasta nu a fost seara noastră... El (Zohran Mamdani) a câştigat", a recunoscut Andrew Cuomo în faţa susţinătorilor săi, în timp ce numărarea voturilor nu era încă complet finalizată. Cu mai mult de 90% din buletinele de vot numărate, Zohran Mamdani conduce cursa cu peste 43% din voturi, faţă de 36% pentru Andrew Cuomo, informează AFP.

Această victorie face senzaţie în tabăra democrată. Zohran Mamdani, un consilier local în vârstă de 33 de ani care se declară "progresist şi musulman", a recuperat până la 30 de puncte în sondaje faţă de fostul guvernator, Andrew Cuomo, mai centrist, pentru a termina în frunte.

Zarurile nu sunt încă oficial aruncate în acest scrutin, în care alegătorii au fost rugaţi să claseze cinci candidaţi în ordinea preferinţelor. Deoarece niciun candidat nu a primit mai mult de 50% din voturi marţi seara, numărătoarea va continua în cursul săptămânii viitoare pentru a număra opţiunile a doua, a treia şi următoarele, până la stabilirea unui câştigător.

Dar Zohran Mamdani, care reprezintă aripa cea mai de stânga a partidului său, are un avantaj semnificativ. Mai mulţi alţi candidaţi, inclusiv Brad Lander, clasat pe locul 3, au făcut apel la alegătorii lor să îl claseze pe primul loc pentru a-l bloca pe Andrew Cuomo.

Alesul din cartierul muncitoresc Queens, necunoscut publicului atunci când şi-a lansat candidatura, a dus o campanie virală pe reţelele de socializare şi a stârnit entuziasmul unei armate de tineri voluntari pe teren pentru a-şi amplifica promisiunile împotriva costului ridicat al vieţii, printre care autobuze gratuite, creşe şi îngheţarea chiriilor reglementate, măsuri pe care intenţionează să le finanţeze prin impozitarea celor mai mari venituri.

