Moartea a trei muncitori români este anchetată în Portugalia. Bărbaţii, doi fraţi de 21 şi 24 de ani şi unchiul lor în vârstă de 40 de ani făceau lucrări de izolare în interiorul unei fose septice când au căzut inconştienţi.

Incidentul s-a produs la o locuinţă privată din regiunea Algarve, una dintre cele mai populare zone turistice din sudul Portugaliei.

Doi dintre decedaţi erau fraţi şi aveau 21 şi 24 de ani. Cea de-a treia victimă, în vârstă de 40 de ani era unchiul băieţilor şi, din primele informaţii ale anchetatorilor, proprietarul firmei care contracatase efectuarea reparaţiilor.

30 de oameni din mai multe echipe de urgenţă au intervenit pentru salvarea muncitorilor. Alţi trei bărbaţi, tot de origine română au fost scoşi din rezervorul uriaş şi au refuzat spitalizarea.

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