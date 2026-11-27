Imagini surprinse în largul coastei orașului Ajman, din Emiratele Arabe Unite, au devenit virale pe rețelele sociale. În videoclip, o navă cargo pare că plutește deasupra suprafeței apei, creând o iluzie spectaculoasă.

Imagini virale cu o navă cargo care pare că plutește deasupra mării. Explicația fenomenului spectaculos - Sursa: Captură foto Instagram/ ABC News

Fenomenul are însă o explicație științifică și este cunoscut sub numele de miraj superior. Acesta apare atunci când există diferențe de temperatură între straturile de aer, care determină curbarea luminii în atmosferă. Astfel, obiectele aflate la distanță pot părea ridicate deasupra orizontului sau chiar suspendate în aer.

Potrivit unei postări publicate pe Instagram de ABC News, imaginile au fost filmate în largul coastei orașului Ajman și surprind tocmai acest fenomen optic.

Mirajele superioare pot crea imagini neobișnuite, în care navele sau alte obiecte îndepărtate par să plutească deasupra apei, deși se află, în realitate, la nivelul mării.