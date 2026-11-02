Primele victime identificate după prăbușirea avionului Learjet în Florida sunt magnatul din domeniul tehnologiei Adam Robinson, în vârstă de 45 de ani, și soția sa, Helen Sharp, de 40 de ani. Cei doi se aflau la bord alături de doi prieteni, de cei doi copiii ai lor și bona familiei, potrivit informațiilor publicate de Daily Mail

Cine sunt victimele accidentului aviatic din Florida. 2 copii au murit - Capură X

Un avion Learjet care s-a prăbușit și a provocat moartea a nouă persoane în Palm Beach, Florida, ar fi început să se dezintegreze în aer după ce a fost lovit de o furtună puternică, cred anchetatorii.

Tragedia s-a produs duminică, la doar câțiva kilometri de reședința Mar-a-Lago a președintelui Donald Trump. Imaginile surprinse la fața locului arată cum avionul Learjet 60 se prăbușește cu botul în jos într-o intersecție, după care este cuprins de flăcări.

Înregistrările audio surprind și ultimele momente ale zborului. Copilotul aeronavei, Nathalia Filgueiras, în vârstă de 20 de ani, poate fi auzită țipând în timpul ultimei comunicări cu controlorii de trafic aerian. În același timp, pilotul Jeff Gregory, în vârstă de 55 de ani, aflat lângă ea, rostește rugăciunea „Tatăl nostru”, în timp ce avionul se prăbușește.

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În cadrul unei conferințe de presă susținute luni, reprezentanții Consiliului Național pentru Siguranța Transporturilor din SUA (NTSB) au declarat că, în opinia lor, condițiile meteorologice severe au reprezentat un „factor semnificativ” în producerea tragediei.

Anchetatorii au precizat că piloții au solicitat să urce cu 2.000 de picioare, după ce au întâlnit o furtună, cu doar câteva momente înainte ca aeronava să intre în picaj și să se prăbușească.

Primele victime identificate dintre pasagerii aflați la bord au fost magnatul din domeniul tehnologiei Adam Robinson, în vârstă de 45 de ani, și soția sa, Helen Sharp, de 40 de ani. Alături de ei se aflau bona copiilor, doi prieteni ai cuplului și cei doi copii ai acestora, a dezvăluit Daily Mail.

Autoritățile au mai anunțat că un alt bărbat a suferit o rană la picior după ce a fost lovit de resturi provenite de la avion, în apropierea locului prăbușirii.

Mesajul trimis iubitului cu zece minute înainte de prăbușire

Familia îndurerată a Nathaliei Filgueiras a povestit că tânăra de 20 de ani era pasionată de aviație și că, înainte de accident, îi trimisese un mesaj iubitului ei, care era și el pilot, în care îi vorbea despre condițiile dificile de zbor.

Tatăl ei vitreg, Thiago, a declarat pentru New York Post că tânăra i-a scris iubitului cu zece minute înainte de prăbușire, avertizându-l: „Am turbulențe, am gheață”.

Membrii familiei au confirmat pentru New York Post că Filgueiras se afla la comenzile aeronavei în momentul în care aceasta s-a prăbușit.

Tânăra a crescut în comitatul Palm Beach și era pasionată de aviație. În 2023, la doar 17 ani, a obținut licența de pilot, iar povestea ei a fost prezentată într-un reportaj al presei locale.

Într-un interviu acordat postului CBS12, ea a povestit că se lăuda cu această realizare în fața prietenilor, pentru că aceștia îi spuneau: „Nu știi să conduci”. „Da, dar pot să pilotez”, le răspundea ea.

Mama sa, Camila, publica adesea fotografii cu Nathalia și frații ei în timp ce călătoreau cu avioane private. Tatăl tinerei, Allan, deținea și el licență de pilot. Camila a declarat pentru The New York Times: „Îi plăcea libertatea. Era complet diferit să vezi lumea de sus”.

Pilotul se ruga, copilotul anunța că se prăbușesc

În înregistrările comunicațiilor cu turnul de control, făcute publice după accidentul de duminică, pilotul Jeff Gregory poate fi auzit rostind: „Care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău”.

În timp ce acesta se ruga, Nathalia Filgueiras a anunțat că avionul Learjet 60 se înclinase la 60 de grade, ceea ce înseamnă că zbura aproape lateral.

Câteva momente mai târziu, aeronava s-a prăbușit într-o minge de foc, pe marginea drumului. Toate cele nouă persoane aflate la bord au murit.

Cauzele luate în calcul de anchetatori

Anchetatorii iau în calcul furtuna și acumularea de gheață pe aeronavă printre posibilele cauze ale accidentului. Avionul privat, evaluat la două milioane de dolari, zbura din Austin, Texas, către Bahamas.

Unii experți în aviație au sugerat că aeronava ar fi putut ajunge în așa-numita zonă „coffin corner” în timp ce încerca să urce deasupra a două sisteme de furtună, cunoscute în meteorologie drept celule convective.

„Coffin corner” este un fenomen care apare la altitudini mari, atunci când viteza minimă sigură și viteza maximă sigură a unui avion ajung foarte apropiate, reducând considerabil intervalul în care aeronava poate zbura în siguranță.

Dacă avionul zboară prea încet sau prea repede, poate intra în pierdere de portanță sau poate deveni rapid imposibil de controlat.

Fostul pilot Martin Varsavsky, care conduce în prezent propria companie de inteligență artificială, a scris pe platforma X că vremea nefavorabilă din zonă ar fi putut contribui la producerea accidentului.

„Radarele arătau clar acele celule. În cazul avioanelor cu reacție ușoare, regula este să le ocolești păstrând o distanță suficientă, nu să zbori prin ele. Aceasta ar putea fi o eroare a femeii care pilota aeronava”, a scris acesta.

El a explicat că furtunile pot modifica temperatura exterioară, afectând condițiile în care avionul poate rămâne în aer la aceeași viteză.

„Acesta este fenomenul numit 'coffin corner'. Sau aeronavele devin extrem de greu de menținut sub control”, a adăugat fostul pilot.

Cauza prăbușirii, care a avut loc la aproximativ 13 kilometri de clubul Mar-a-Lago al președintelui Donald Trump, nu a fost stabilită deocamdată. Administrația Federală a Aviației din SUA a anunțat că trimite o echipă pentru a sprijini ancheta Consiliului Național pentru Siguranța Transporturilor, a confirmat duminică secretarul Sean Duffy.

Controlorii de trafic aerian din Miami le permiseseră piloților să devieze de la traseu atât spre stânga, cât și spre dreapta, din cauza unor „precipitații moderate în partea de sud-est”, pe care le descriseseră drept „destul de severe”. În acel moment, avionul de afaceri cu două motoare se apropia de zonă.

Ultimele mesaje ale copilotului către turnul de control

Ulterior, controlorii au menționat „turbulențe moderate”, iar tonul Nathaliei Filgueiras a devenit rapid panicat, în momentul în care și-a dat seama că aeronava avea probleme.

„Seven two two bravo delta, coborâm la 8.000 de picioare... Mayday, Mayday... coborâm cu 10.000 de picioare pe minut”, a transmis ea.

Câteva secunde mai târziu, tânăra a strigat: „Declarăm urgență, declarăm urgență, suntem într-o situație de depășire a vitezei”.

Vocea ei a devenit și mai agitată: „Coborâm cu 20.000 de picioare pe minut... ne vom prăbuși la sol”.

„Sunt aici cu tine, vorbește cu mine”, a încercat controlorul de trafic aerian să o calmeze.

Filgueiras a răspuns: „Coborâm cu 22.000 de picioare și suntem înclinați la 60 de grade”.

„Nu mai avem timp”, a strigat tânăra în ultima sa transmisie. Daily Mail a precizat că a ales să nu publice ultimele secunde ale înregistrării audio, deoarece sunt extrem de tulburătoare.

Pe rețelele sociale au apărut rapid zvonuri potrivit cărora cântărețul Lenny Kravitz s-ar fi aflat la bordul aeronavei. Reprezentantul artistului a fost nevoit să dezmintă informația.

„Informațiile sunt false și incorecte”, a declarat Carleen Donovan, reprezentanta cântărețului, pentru Daily Mail.

Condițiile meteorologice din zona West Palm Beach erau nefavorabile duminică după-amiază. Cerul era acoperit, ploua, se înregistrau descărcări electrice, iar vântul sufla dinspre est cu aproximativ 24 de kilometri pe oră, cu rafale de aproape 40 de kilometri pe oră. Serviciul Național de Meteorologie din Miami a raportat o vizibilitate de aproximativ 11 kilometri.

Potrivit datelor de zbor, aeronava decolase din Austin, Texas, cu destinația North Eleuthera, în Bahamas. Traseul său s-a încheiat brusc în apropiere de West Palm Beach.

Impactul a împrăștiat resturi pe o distanță considerabilă și a provocat formarea unui crater mare în șosea. Autoritățile au precizat însă că nicio persoană aflată la sol nu a fost rănită sau ucisă în urma prăbușirii.