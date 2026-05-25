Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat luni că nu-i va transmite preşedintelui rus Vladimir Putin apelul cineastului Andrei Zviaghinţev de a pune capăt războiului în Ucraina, afirmând că acesta şi-a pierdut dreptul la critică după ce a tăcut în legătură cu ceea ce Moscova califică drept "măcelul" comis de Kiev în Donbas începând din 2014, potrivit EFE, de fapt o rebeliune instigată de Rusia prin intermediul separatiştilor proruşi pe care i-a finanţat şi înarmat, potrivit Kievului.

"Eu nu o voi face şi nu cred că altcineva o va face", a declarat categoric Peskov în cadrul conferinţei de presă zilnice.

El a adăugat că nu se aventurează să evalueze "calităţile lui Zviaghinţev de creator" şi a recunoscut că nu a văzut noul său film "Minotaurul", care a obţinut în weekend Marele Premiu al Juriului la Festivalul de la Cannes.

"Zviaghinţev nu a condamnat niciodată măcelul sângeros comis de regimul de la Kiev în Donbas începând din 2014, când a izbucnit războiul. Dacă ar fi făcut-o atunci, poate că ar fi avut dreptul să-şi exprime opinia. Dar acum nu mai are acest drept", a afirmat purtătorul de cuvânt al lui Putin, reluând binecunoscuta teză a Kremlinului potrivit căreia forţele prooccidentale venite la putere la Kiev în 2014 au început războiul în regiunile Doneţk şi Lugansk (est) şi nu rebelii proruşi sub comanda colonelul FSB, Igor Ghirkin, alias Strelkov, pe care Moscova l-a trimis să ridice o rebeliune în Donbas, potrivit AGERPRES.

Regizorul, care nu mai locuieşte de ceva vreme în Rusia, i-a cerut lui Putin sâmbătă, în momentul în care a ridicat premiul, să pună capăt "carnagiului" pe care îl comite în Ucraina.

După ce a mulţumit pentru premiu şi l-a dedicat producătorilor săi pentru curajul de a realiza acest film care critică dur corupţia din Rusia sub guvernarea lui Putin, regizorul a dorit să transmită un mesaj şefului statului rus: "unei persoane care cu siguranţă are alte decizii de luat" în acest moment şi "care nu are internet şi nu va urmări transmisiunea" galei de la Cannes.

"Dar ştiu că persoane din anturajul său îi vor transmite acest mesaj", a adăugat el, înainte de a citi un scurt text pe care îl avea pe telefonul mobil.

La fel ca milioane de oameni din întreaga lume, Zviaghinţev a spus că are o singură dorinţă: "Să se pună capăt masacrelor odată pentru totdeauna". "Iar singura persoană care poate pune capăt acestui măcel este Vladimir Putin, preşedintele Federaţiei Ruse", a declarat el.

"Puneţi capăt acestui măcel, întreaga lume aşteaptă asta!", a lansat el, în aplauzele publicului care a umplut Grand Theatre Lumiere, unde a avut loc gala de închidere a celei de-a 79-a ediţii a Festivalului de Film de la Cannes.

