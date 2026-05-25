Val de violenţe la Ankara. Pentru a dispersa mulţimea, poliţiştii au intervenit în forță cu gaze lacrimogene și gloanțe de cauciuc la sediul principalului partid de opoziție. Pentru a-l evacua pe liderul principalului partid de opoziție din Turcia, demis printr-o decizie judecătorească controversată, agenţii au fost nevoiţi să distrugă birourile. Sute de susținători au mers spre Parlament, acuzând că justiția este controlată politic pentru a distruge partidul, în timp ce liderul evacuat a promis că nu va ceda.

Poliţia a luat cu asalt duminică sediul principalului partid de opoziţie din Turcia, CHP, trăgând cu gaze lacrimogene şi gloanţe de cauciuc asupra susţinătorilor şi oficialilor partidului care se baricadaseră în interior de trei zile, relatează AP.

A fost un final violent al unei confruntări între membrii Partidului Poporului Republican (CHP) şi o echipă de conducere numită de o curte de apel, ceea ce a dus la escaladarea tensiunilor dintre opoziţie şi guvernul preşedintelui Recep Tayyip Erdogan.

Susţinătorii blocaseră intrarea în curte cu autobuze şi clădirea cu mobilier. Imaginile filmate de mass-media locală în curte şi în interiorul clădirii au arătat nori de gaze lacrimogene în timp ce poliţia de intervenţie a luat cu asalt incinta, înainte ca jurnaliştii să fie îndepărtaţi de poliţie.

Odată ce a început raidul, susţinătorii au încercat să opună rezistenţă poliţiei stropindu-i cu stingătoare de incendiu, dar au fost repede opriţi. Uşile, mobilierul şi ferestrele de la parter au fost distruse în timpul încăierării.

Printre cei aflaţi în interiorul clădirii se afla Ozgur Ozel, ales preşedinte al partidului în noiembrie 2023, dar demis prin hotărârea judecătorească. Un videoclip din interiorul biroului său, filmat la începutul raidului, îl arată pe acesta primind ordinul judecătoresc de demitere, pe care l-a rupt imediat.

Părăsind sediul partidului în aplauzele susţinătorilor din exterior, Ozel le-a spus jurnaliştilor: "Plecăm (din clădire) acum doar pentru a o recupera într-un mod în care nimeni nu va mai putea să se amestece din nou. Când ne vom întoarce, nici această administraţie, nici colaboratorii administraţiei nu vor îndrăzni să mai facă asta încă o dată", potrivit News.ro.

Ozel le cere susţinătorilor săi să reconstruiască partidul pentru a treia oară

Ozel şi susţinătorii săi au mărşăluit apoi spre Parlament, situat la aproximativ 8 kilometri distanţă, fiind însoţiţi de sute de trecători, în ciuda ploii torenţiale şi a grindinei. Înainte de a ajunge la Parlament, el s-a oprit în Parcul Suveranităţii Naţionale, unde a întrebat mulţimea dacă este dispusă să reconstruiască partidul pentru a treia oară.

CHP a fost înfiinţat iniţial în 1923 de către părintele fondator al Turciei, Mustafa Kemal Ataturk, dar a fost desfiinţat în urma unei lovituri de stat militare din 1980, înainte de a reapărea în 1992.

În faţa clădirii Parlamentului, Ozel a adunat o mulţime de sute de oameni, spunându-le că CHP a fost „de facto desfiinţat”, dar că va fi reînfiinţat.

Chiar dacă a fost demis din funcţia de preşedinte al CHP, Ozel rămâne un parlamentar ales din provincia vestică Manisa, precum şi purtătorul de cuvânt al grupului parlamentar al partidului.

Curtea de apel a anulat joi alegerea lui Ozel în funcţia de preşedinte al CHP, suspendându-l pe acesta şi pe membrii comitetului executiv al partidului. Hotărârea a stabilit că Ozel ar trebui înlocuit de Kemal Kilicdaroglu, predecesorul său, care a condus partidul timp de 13 ani, dar nu a câştigat niciodată vreo alegere naţională.

Între timp, Ozel, la prima şi singura sa alegere în calitate de lider de partid, a dat o lovitură decisivă Partidului Justiţiei şi Dezvoltării al lui Erdogan în alegerile municipale din 2024.

Opoziţia susţine că decizia a fost motivată politic pentru a slăbi partidul, în contextul în care acesta se confruntă cu o serie de procese care vizează membrii şi oficialii săi aleşi.

Erdogan are ochii aţintiţi asupra următoarelor alegeri

Următoarele alegeri prezidenţiale sunt programate abia în 2028, dar Erdogan poate solicita organizarea unor alegeri anticipate. Principalul său adversar, primarul Istanbulului, Ekrem Imamoglu, membru al CHP, se află în închisoare din martie anul trecut şi este judecat pentru acuzaţii de corupţie.

Mulţi observatori au afirmat că procesele împotriva CHP — axate în mare parte pe acuzaţii de corupţie — au scopul de a neutraliza partidul înaintea următoarelor alegeri. Guvernul insistă că instanţele din Turcia sunt imparţiale şi acţionează independent de presiunile politice.

Marea majoritate a partidului s-a raliat în spatele lui Ozel. El şi majoritatea membrilor partidului se aflau în sediul CHP din Ankara încă de joi, de la pronunţarea hotărârii, noua administraţie neputând intra în clădire. Echipele rivale urmau să se întâlnească duminică după-amiază pentru a găsi o soluţie de ieşire din impas.

Duminică dimineaţa, o mulţime s-a adunat în faţa sediului, sub privirile unei prezenţe poliţieneşti din ce în ce mai numeroase. Avocatul lui Kilicdaroglu, Celal Celik, a trimis o cerere poliţiei din Ankara pentru a ajuta la eliberarea clădirii, o măsură aprobată de guvernatorul provincial. Raidul poliţiei are loc la începutul unei vacanţe de nouă zile cu ocazia sărbătorii musulmane Eid al-Adha, când multe persoane sunt în vacanţă şi plecate din marile oraşe.

Erdogan conduce Turcia, mai întâi ca prim-ministru şi apoi ca preşedinte, din 2003. Rezultatele sale electorale au suferit un regres în 2019, când CHP a preluat controlul asupra mai multor oraşe importante în cadrul alegerilor locale. La Istanbul, Imamoglu s-a impus ca o figură populară şi carismatică, despre care mulţi considerau că ar putea să-l înlăture cu succes pe Erdogan.

