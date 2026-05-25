Statele NATO resping ideea unei "cote fixe" din PIB pentru ajutorul militar acordat Ucrainei

Marea Britanie, Franța și alte state membre NATO au blocat un plan conform căruia fiecare stat membru ar fi trebuit să contribuie cu 0,25% din PIB-ul său la ajutorul militar acordat Ucrainei, a relatat The Telegraph, duminică, citând o sursă din cadrul alianței.

Anterior, secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat reporterilor că propunerea va fi probabil respinsă, potrivit The Kyiv Independent.

"Nu cred că aceasta va fi acceptată, deoarece există o opoziție puternică împotriva acestei cote fixe de 0,25%", a spus el.

Rutte nu a numit statele membre care blochează propunerea, dar o sursă din cadrul NATO a declarat pentru The Telegraph că oponenții sunt Marea Britanie, Franța, Canada, Italia și Spania.

"Nu sunt foarte entuziaști de această idee", a spus sursa.

Vestea vine la scurt timp după relaxarea surprinzătoare a sancțiunilor britanice asupra petrolului rusesc, ceea ce reprezintă o lovitură suplimentară pentru imaginea Londrei ca unul dintre cei mai fideli parteneri ai Ucrainei.

Marea Britanie a stârnit șoc și indignare pe 19 mai prin eliberarea discretă a unei licențe temporare care permite importul de motorină și combustibil pentru avioane obținute din petrol rusesc, cu condiția ca „produsele să fi fost prelucrate într-o țară terță”.

Guvernul a acordat, de asemenea, o licență care permite transportul maritim și livrarea de gaz natural lichefiat (GNL) de la terminalele rusești Sakhalin-2 sau Yamal LNG.

Oficialii ucraineni și europeni au fost luați prin surprindere de acest anunț, iar Londra și-a cerut ulterior scuze pentru modul stângaci în care a fost prezentat. Licențele rămân însă în vigoare.

Respingerea de către Franța a planului de cheltuieli îi subminează, de asemenea, statutul de campion al luptei Ucrainei împotriva Rusiei.

Parisul împarte conducerea cu Londra asupra așa-numitei „Coaliții a celor dispuși”, aliați care colaborează pentru a asigura garanții de securitate pe termen lung pentru Kiev.

Potrivit sursei ziarului Telegraph, cel puțin alți șapte membri NATO au susținut planul lui Rutte. Se pare că toți acești membri susținători cheltuiesc deja peste 0,25% din PIB-ul lor pentru ajutorul militar acordat Kievului.

