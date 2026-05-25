Papa Leon: Inteligenţa artificială trebuie dezarmată pentru a o împiedica să domine umanitatea

Papa Leon al XIV-lea le cere liderilor lumii să încetinească dezvoltarea sistemelor de inteligenţă artificială, avertizând că acestea răspândesc dezinformare, pun accent pe conflict şi riscă să ducă lumea pe calea unui război fără sfârşit. Apelul apare în prima sa enciclică, unul dintre cele mai importante documente oficiale ale Vaticanului care stabileşte poziţia Bisericii Catolice asupra unor teme majore.

Prima enciclică a Papei Leon al XIV-lea, numită "Magnifica Humanitas", a fost publicată luni de Vatican şi se concentrează pe inteligenţa artificială. Documentul de 130 de pagini este una dintre cele mai înalte forme de învăţătură transmise de Vatican către cei 1,4 miliarde de membri ai Bisericii Catolice.

Papa a lansat un puternic apel către liderii lumii avertizând asupra pericolelor inteligenței artificiale. El a cerut ca datele folosite de inteligenţa artificială să nu fie controlate exclusiv de companii private şi spune că deciziile privind AI trebuie supravegheate şi de autorităţi, pentru a proteja interesul public. De asemenea, le cere politicienilor să protejeze drepturile angajaţilor, astfel încât tehnologia să nu ducă la abuzuri sau la înlocuirea necontrolată a oamenilor, şi să ia măsuri pentru protejarea copiilor.

"Este nevoie de o implicare politică mai activă, capabilă să încetinească lucrurile atunci când totul accelerează", a spus Papa. El a cerut "cadre juridice solide, supraveghere independentă, utilizatori informaţi şi un sistem politic care să nu abdice de la responsabilitatea sa".

Papa susţine că folosirea AI în război "trebuie supusă celor mai riguroase constrângeri etice" şi a calificat drept "nepermisă" ca luarea unor decizii letale să fie încredinţată unor sisteme de inteligenţă artificială.

"Inteligenţa artificială este deja un mediu în care suntem cufundaţi şi o putere cu care trebuie să ne obişnuim să trăim. De aceea, nu este suficient să fie reglementată: ea trebuie dezarmată şi făcută accesibilă. A dezarma nu înseamnă a renunţa la tehnologie, ci a o împiedica să domine omul", a transmis Papa. "Cursa pentru cel mai performant algoritm şi pentru cea mai vastă bază de date" are adesea drept scop doar "consolidarea unui avantaj geopolitic sau comercial asupra tuturor celorlalţi", a mai avertizat el.

Papa îndeamnă lumea să fie atentă la riscurile generate de AI

Liderul de la Vatican a mai spus că societatea trebuie să îşi pună "întrebări cruciale" legate de modul în care se dezvoltă AI şi direcţia spre care merge leadershipul global. Invocând povestea biblică a Turnului Babel, Papa a spus că ea arată riscul oricărei iniţiative care "aspiră să ajungă la cer fără binecuvântarea lui Dumnezeu".

"Cu inima unui păstor şi a unui părinte, cer tuturor să renunţe la construirea unui alt Turn Babel şi să îşi unească forţele pentru a construi binele comun", a afirmat Papa.

Papa respinge teoria "războiului just"

În plus, documentul denunţă numărul războaielor care zguduie lumea, deplânge că organizaţiile internaţionale au fost slăbite şi avertizează că profitul industriei de armament este un factor care alimentează conflictele. "Ultimii 60 de ani au fost marcaţi de conflicte de o brutalitate uluitoare, care au afectat adesea populaţiile civile la scară largă. Omenirea alunecă într-o cultură violentă a puterii, în care pacea nu mai apare ca o responsabilitate care trebuie asumată, ci ca un interval fragil între conflicte", a transmis el.

Papa a lansat una dintre cele mai clare declaraţii de până acum ale Vaticanului prin care respinge teoria războiului just, doctrină pe care Biserica a folosit-o cel puţin din secolul al V-lea pentru a evalua conflictele globale. Doctrina, care susţine că războaiele ar trebui purtate doar pentru apărare împotriva agresiunii, a fost invocată şi de oficiali ai administraţiei Trump, inclusiv de vicepreşedintele JD Vance, catolic, pentru a apăra războiul din Iran.

"Teoria războiului just, care a fost folosită prea des pentru a justifica orice fel de război, este acum depăşită. Folosirea forţei, a violenţei şi a armelor reflectă o sărăcie relaţională care are întotdeauna consecinţe dezastruoase pentru populaţiile civile", a scris Papa.

El şi-a exprimat îngrijorarea şi că unii lideri ar putea declanşa războaie pentru a distrage atenţia cetăţenilor de la problemele interne. "Nu putem exclude posibilitatea ca unii lideri să considere conflictul armat o modalitate eficientă de a abate atenţia de la problemele interne şi un instrument cinic de gestionare a dificultăţilor", a afirmat el.

Papa cere iertare pentru rolul Bisericii în legitimarea sclaviei

Totodată a denunţat "noi forme de sclavie", referindu-se la oamenii care întreţin sistemele AI şi la muncitorii din fabricile care produc dispozitivele tehnologice, precum computerele şi smartphone-urile, pe care este folosită inteligenţa artificială.

"În unele regiuni ale lumii, copii şi adolescenţi lucrează în condiţii periculoase, zdrobind materialele din care sunt extrase pământurile rare", a scris Papa. "Trupurile acestor oameni sunt marcate, rănite şi epuizate pentru ca fluxul computaţional să poată continua neîntrerupt. Această realitate provoacă profund conştiinţa morală din timpurile noastre", a spus el.

Papa a recunoscut, de asemenea, că Biserica Catolică nu a condamnat ferm sclavia transatlantică până în secolul al XIX-lea şi şi-a cerut personal iertare. "Este o rană în memoria creştină. Pentru aceasta, în numele Bisericii, cer sincer iertare", a transmis el.

Georgiana Dulgheru

