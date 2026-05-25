Român arestat în Mallorca, după ce ar fi sărutat un băieţel de 4 ani. Copilul era cu mama la piscina hotelului

Un român de 33 de ani a fost arestat în stațiunea Magaluf din Mallorca -Spania, după ce ar fi îmbrăţişat şi sărutat pe faţă un băiat britanic de patru ani, aflat la piscina unui hotel. Mama copilului a intervenit imediat, iar poliţia locală a fost chemată de angajaţii hotelului, după ce mai mulţi martori au alertat personalul.

Incidentul neobişnuit s-a petrecut miercuri după-amiază, la un hotel al cărui nume nu a fost făcut public, în staţiunea Magaluf, cunoscută pentru viaţa de noapte, din Mallorca. Mama copilului, şocată de cele întâmplate, l-a confruntat imediat pe bărbat, în timp ce martorii au alertat personalul hotelului şi poliţia.

Bărbatul a fost dus joi după-amiază la tribunal de doi agenţi ai Gărzii Civile, după o noapte petrecută în arest. Nu era clar, până vineri, ce s-a decis în instanţă, întrucât audierea a avut loc cu uşile închise. Nu se ştie nici dacă judecătorul a decis continuarea anchetei şi eliberarea bărbatului pe cauţiune sau plasarea acestuia în arest preventiv, potrivit Daily Mail.

La începutul acestei luni, poliţia a arestat şi un şofer de dubă acuzat că a răpit o tânără turistă britanică de pe celebra promenadă Paseo Maritimo din Palma şi a agresat-o sexual. Suspectul ar fi urcat-o cu forţa în vehicul după ce a văzut-o mergând spre hotel, la întoarcerea de la un local de noapte. Potrivit anchetatorilor, bărbatul ar fi coborât din dubă şi ar fi prins-o de braţ, obligând-o să urce pe scaunul pasagerului. Apoi ar fi pornit în viteză şi ar fi agresat-o sexual în timp ce conducea.

Femeia a reuşit să scape abia după ce presupusul agresor a fost nevoit să oprească la semafor. Două persoane aflate într-o maşină care circula în spatele dubei şi care văzuseră momentul răpirii au intervenit în ajutorul tinerei. Martorii au reuşit să fotografieze numărul de înmatriculare al vehiculului, detaliu esenţial care i-a ajutat pe poliţişti să îl identifice şi să îl aresteze pe suspect.

