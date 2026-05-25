Peste 20 de persoane rănite după ce un bărbat a pulverizat o substanță necunoscută într-un mall din Japonia

Alertă într-un centru comercial de lux din Tokyo, după ce un bărbat a pulverizat o substanță necunoscută în interiorul clădirii. Aproximativ 20 de persoane au fost rănite, iar zona a fost împânzită de echipaje de intervenție, în timp ce autoritățile încearcă să afle ce a provocat incidentul.

Circa 20 de persoane au fost rănite într-un centru comercial de lux din centrul oraşului Tokyo, după ce un bărbat a pulverizat o substanţă, au declarat luni reprezentanţi ai poliţiei şi pompierilor, transmite Agerpres, care citează AFP.

Purtătorul de cuvânt al poliţiei din Tokyo, Yusuke Koide, a declarat că un bărbat a pulverizat o substanţă lângă un automat pentru vânzarea produselor de la parterul clădirii, în timp ce un oficial al departamentului local de pompieri a declarat că "aproximativ 20 de persoane au fost rănite" după ce s-a raportat un "miros" în zona comercială.

Până la prânz, străzile din jurul clădirii, situată în cartierul comercial Ginza şi care găzduieşte numeroase mărci de lux, au fost blocate în urma incidentului, iar autospeciale de pompieri şi ambulanţe se aflau la faţa locului.

Cu toate acestea, trecătorii, în mare parte turişti, au putut să se plimbe în continuare pe trotuarele de pe cealaltă parte a străzii.

Un jurnalist AFP la faţa locului a văzut două persoane pe targă care erau urcate într-o ambulanţă, în timp ce pompierii şi membri ai echipelor de intervenţie care purtau costume de protecţie i-au escortat pe oameni afară din centrul comercial pentru a fi examinaţi în vehicule specializate.

Postul public de radio NHK a relatat că rănile păreau minore.

Poliţia investighează cauza, a declarat un oficial al pompierilor, fără a oferi alte detalii

