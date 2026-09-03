Un incendiu a izbucnit și a distrus locuința unei femei în doar 10 minute. Inclusiv o colecție impresionantă de 6.000 de cărți au ars. Acum, ea îi îndeamnă pe oameni să verifice sertarele și dulapurile pentru obiectul banal care a provocat focul.

O femeie și-a pierdut casa și pisicile "în 10 minute", după un incendiu provocat de un obiect banal - Facebook

O femeie care și-a pierdut cea mai mare parte a bunurilor și animalele de companie într-un incendiu devastator îi avertizează pe oameni să nu păstreze un obiect comun, care cel mai probabil stă uitat în sertarele sau dulapurile multor locuințe.

Femeia a publicat imagini care arată pagubele extinse provocate de incendiu, în care flăcările au ajuns "până la acoperiș" în doar 10 minute, în speranța că îi va împiedica pe alții să treacă printr-o experiență similară.

Ce a provocat incendiul

Incendiul devastator a fost declanșat de o baterie cu litiu care "a luat foc spontan", iar flăcările au cuprins proprietatea Robertei Mander Maghouin și au distrus peste 6.000 de cărți pe care aceasta le adunase de-a lungul anilor, potrivit Mirror.

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Bateriile cu litiu alimentează nenumărate dispozitive electronice, de la biciclete electrice și mașini electrice până la telefoane mobile, laptopuri și multe altele.

Sunt bateriile cu litiu sigure?

Potrivit British Safety Council, bateriile cu litiu au fost "tot mai des asociate cu incendii grave în spații de lucru și clădiri rezidențiale", motiv pentru care este esențial ca oamenii să înțeleagă riscurile și metodele corecte de eliminare a acestora, pentru a preveni incidente potențial catastrofale.

Într-o postare pe Facebook, Roberta a publicat fotografii cu camera distrusă de foc și a scris: "Acum câteva zile, o baterie cu litiu a luat foc spontan. În mai puțin de 10 minute, flăcările ajunseseră până la acoperiș. Peste 6.000 de cărți, probabil pierdute în totalitate. Anunț de interes public: aruncați sau reciclați telefoanele și computerele vechi pe care nu le mai folosiți. Pot lua foc pur și simplu din cauza vechimii, nu trebuie să fie conectate la priză sau altceva".

Roberta și partenerul ei nu se aflau acasă în momentul izbucnirii incendiului și, din fericire, nu au fost răniți. Din păcate, pisicile lor au murit. Se crede că incendiul a pornit de la un laptop care a luat foc.

Femeia spune că are un "inventar aproape complet" al colecției de cărți și "o asigurare foarte bună", în încercarea de a recupera măcar o parte dintre bunurile pierdute.

În secțiunea de comentarii, alți utilizatori ai rețelelor sociale s-au grăbit să îi transmită mesaje de susținere și compasiune, dar și să povestească experiențe similare.

"Îmi pare atât de rău. Este devastator"

"Îmi pare foarte rău că ai trecut prin asta, dar îți mulțumesc că ai povestit și că îi avertizezi și pe alții. M-a deranjat întotdeauna faptul că atât de multe lucruri se mai găsesc DOAR cu baterii cu litiu, exact din acest motiv. Este cea mai mare teamă a mea"

"Am vreo două telefoane vechi și niște computere care nu mai funcționează și care stau pur și simplu în dulap. Vrei să spui că reprezintă un pericol de incendiu?"

"Îmi pare foarte rău că s-a întâmplat asta. Este atât de înfricoșător, pentru că avem cel puțin 10 telefoane vechi și câteva laptopuri într-un dulap. Trebuie să aflu cum să scap de ele!"

"Mi s-a întâmplat și mie. Acum șase ani"

"Îmi pare rău pentru pierderea ta. Am un prieten în Oregon care și-a pierdut și el casa din cauza unei baterii aflate în garaj", au povestit oamenii.

Cum să arunci în siguranță bateriile litiu-ion

Potrivit British Safety Council, astfel de incidente sunt rare, dar există totuși riscuri.

"Din fericire, defectarea bateriilor litiu-ion este relativ rară, însă, în cazul unei defecțiuni, acestea pot reprezenta un risc grav de incendiu.

Sunt produse sigure și respectă numeroase standarde EN. Totuși, atunci când sunt încărcate, celulele Li-ion stochează o cantitate mare de energie și sunt deosebit de sensibile la temperaturi ridicate și la deteriorări, cum ar fi perforarea sau strivirea.

Dacă o baterie se degradează, se încinge sau suferă un scurtcircuit, în interior se acumulează căldură și presiune. Printre semnele de avertizare care indică faptul că o baterie ar putea ceda se numără umflarea sau deformarea, uneori însoțite și de alte simptome, cum ar fi descărcarea prea rapidă și/sau încălzirea bateriei la atingere", transmite instituţia.

În ceea ce privește eliminarea în siguranță a unei baterii cu litiu, aceasta trebuie dusă la un centru specializat de reciclare sau predată printr-un serviciu de colectare a deșeurilor periculoase, deoarece aruncarea ei în gunoiul menajer obișnuit prezintă un risc serios de incendiu.