Universitatea Craiova i-a transferat pe Joao Lameira și Baptiste Roux

Echipa de fotbal Universitatea Craiova i-a transferat pe mijlocașul portughez Joao Lameira și pe fundașul francez Baptiste Roux, a anunțat campioana României, miercuri seara, pe pagina sa de Facebook.

Mijlocașul portughez Joao Lameira a fost achiziționat definitiv de la Oțelul Galați și a semnat un contract valabil pe o perioadă de doi ani, cu opțiune de prelungire pentru încă un an. În vârstă de 27 de ani, Joao a purtat banderola de căpitan a formației gălățene.

''Transferul la Universitatea Craiova se realizează pentru o sumă importantă, la care se adaugă un procent dintr-un viitor transfer al jucătorului, precum și bonusuri de performanță, atât în funcție de rezultatele echipei craiovene, cât și de performanțele individuale pe care Joao le va avea la noul său club. Mutarea reprezintă una dintre cele mai importante operațiuni realizate de SC Oțelul Galați în această perioadă și confirmă, totodată, valoarea pe care jucătorul și-a construit-o în cei trei ani petrecuți la Galați'', a precizat clubul Oțelul pe site-ul său oficial.

Joao Pedro Santos Lameira a ajuns la Oțelul sub formă de împrumut, iar evoluțiile sale au convins clubul să continue colaborarea. Ulterior, mijlocașul portughez a semnat din postura de jucător liber de contract, după despărțirea de formația rusă Baltika Kaliningrad.

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Lameira a disputat 102 meciuri, atât în Superligă, cât și în Cupa României, înscriind 8 goluri și furnizând 3 assist-uri. Joao Lameira intrase în ultimul an al contractului cu Oțelul Galați.

Totodată, Universitatea Craiova a ajuns la un acord pentru împrumutul fundașului francez Baptiste Roux până la finalul acestui sezon, înțelegerea incluzând și o opțiune de transfer definitiv.

Roux vine în Bănie cu un CV solid: 99 de meciuri în Ligue 2, toate în tricoul lui Guingamp, la care se adaugă 8 apariții în Cupa Franței. El a jucat 23 de partide în prima ligă din Portugalia, pentru AVS Futebol, și alte 25 de meciuri în primul eșalon din Serbia, pentru TSC Backa Topola.

Cele două mutări vin după ce Universitatea s-a despărțit de mijlocașul georgian Anzor Mekvabișvili, plecat la Chicago Fire, și după ce fundașul Adrian Rus s-a accidentat.

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