CNN, MS NOW și Politico îl dau în judecată pe Trump. Cer în justiţie să fie reprimite la Casa Albă

CNN, MS NOW și Politico au contestat în instanță decizia lui Donald Trump de a le interzice accesul la Casa Albă. "Scriu constant minciuni", așa și-a motivat liderul SUA decizia anunţată acum 2 zile. Cele trei instituții media l-au dat practic în judecată, invocând Primul Amendament, care protejează libertatea presei, şi cer ca administraţia Trump să fie obligată legal să le primească înapoi.

Reporterul CNN Betsy Klein relatează din fața Casei Albe după ce i s-a interzis accesul - Profimedia

Cererea celor trei instituții media va fi analizată de un judecător federal din Washington care ar putea convoca chiar în această săptămână audieri.

Unul dintre cele mai grave atacuri ale administrației Trump asupra presei

"Această interdicție este un atac direct asupra Primului Amendament și o încălcare flagrantă a celor mai fundamentale principii din Constituţiei", au transmis instituțiile media în contestaţia prin care cer ca Donald Trump să fie obligat legal să le redea jurnaliștilor accesul la Casa Albă.

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"În această dimineață, am notificat guvernul că depunem o acțiune în justiție pentru a ne proteja drepturile garantate de Primul Amendament și pentru a apăra principiul potrivit căruia guvernul nu decide ce relatează sau publică presa", au mai transmis luni cele trei organizații media.

"Fără nicio notificare și fără nicio procedură, Casa Albă a retras acreditările jurnaliștilor noștri deoarece nu a fost de acord cu felul în care am relatat. Dacă nu este contestată, această măsură amenință libertatea presei și dreptul publicului la un jurnalism independent, lipsit de ingerinţe din partea guvernului", au adăugat cele trei instituţii.

Potrivit CNN, conflictul reprezintă unul dintre cele mai grave atacuri ale administrației Trump asupra presei, iar implicațiile depășesc cu mult cele trei instituții media vizate. Trump a declarat vinerea trecută că ar putea adăuga și alte publicații pe "lista neagră".

Reporterii nu mai pot intra la Casa Albă sau folosi echipamentele

Reporterii celor trei instituții nu mai pot intra în spațiile de lucru de la Casa Albă, iar CNN și MS NOW nu mai au voie nici să folosească echipamentele și locurile alocate camerelor de filmat în instituție.

În plus, CNN a fost scoasă și din sistemul de presă "pool", prin care un număr restrâns de jurnaliști acoperă anumite activități ale președintelui și distribuie informațiile sau imaginile și celorlalte instituții media.

"Interdicția prejudiciază toate organizațiile de presă, care riscă acum o soartă similară dacă practică un jurnalism independent, bazat pe fapte, pe care președintele îl consideră insuficient de favorabil. Iar publicul are de suferit atât timp cât această interdicție neconstituțională limitează accesul la informații actualizate și complete despre guvern", au mai subliniat trei trei instituții media.

Mai mulți experți în drept şi Primul Amendament au spus că interdicția este neconstituțională, discriminatorie și dăunătoare presei.

De ce a interzis Donald Trump accesul CNN, Politico și MS Now la Casa Albă

Într-o postare pe reţelele de socializare, Trump a acuzat respectivele instituţii media că "difuzează ŞTIRI FALSE", şi că "nu ar trebui să poată să scrie sau să relateze în mod constant FICŢIUNI şi MINCIUNI atunci când se referă la preşedintele Statelor Unite".

Interdicţia nu pare determinată de vreun incident anume. "Este vorba, pur şi simplu, de o acumulare de relatări din ultimii ani", a precizat liderul de la Casa Albă, care a avertizat că "vor urma şi alte mass-media de ştiri false".

Jurnaliştii CNN, MS NOW şi Politico acreditaţi la Casa Albă au încercat sâmbătă să intre în clădire, dar nu li s-a dat voie.